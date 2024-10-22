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İnsanlar neden sokaklarda ev terliği giyiyor?

Otellerde 'ücretsiz' olarak verilen, evlerde ayakları sıcacık tuttuğu için giyilen ev terlikleri sokaklara taşındı! Üstelik kirlenmek, bu akıma 'ayak' uyduranların pek umurunda değil gibi...

Giriş: 22.10.2024 - 10:31 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:40
Bilge Tunçer
Haberler Stil Sokaklarda ev terliği çılgınlığı! İnsanlar neden sokaklarda ev terliği giyiyor?

2018 yazında ünlü şarkıcı Justin Bieber, New York sokaklarında otel terlikleriyle dolaşmayı alışkanlık haline getirdi. Daha önce de giymişti ancak o dönemde neredeyse her yere beyaz, yumuşak bir çift terlikle gidiyordu.

Justin Bieber/2018
Justin Bieber/2018

Kahve alırken, kilise ayinlerine katılırken, hatta plaja giderken! Bu tercih milyonlarca hayranını şaşırtadursun, milyoner birinin neden otel misafirlerine ‘bedava’ olarak verilen terliklerden giydiği merak konusuydu.

İstediği her tasarımcının ayakkabılarıyla New York sokaklarında yürüyebilecekken, incecik beyaz bir terlikle ayaklarının ıslanmasından endişelenmiyor muydu?

Justin - Hailey Bieber/2023
Justin - Hailey Bieber/2023

Hayranları Bieber’in moda tercihine anlam veremezken daha sonra bu çılgınlık, sokak giyimi markası Drew House ile daha da büyüdü. Nihayetinde son yılların en büyük trendlerinden birinin öncüsü oldu.

O dönemde moda dünyasının sıkı takipçilerinin trend konusunda kafası karışsa da pandemi sonrası ev rahatlığına olan özleme cevap olarak bu akımı benimsedi.

Amanda Holden
Amanda Holden

New York Times’ta yer alan yazıya göre Mary-Kate ve Ashley Olsen kardeşlerin 2006 yılında kurdukları lüks moda markası Row’un 2024 sonbahar koleksiyonunda ev terliği modasından esinlenmeler vardı. Siyah ve beyaz süper ince ipek havludan yapılmış, açık ve kapalı burunlu terlikler paltolarla kombinlendi.

Mary-Kate ve Ashley Olsen kardeşler
Mary-Kate ve Ashley Olsen kardeşler

Ancak markanın tasarımcıları Olsen kardeşlerin oluşturduğu bu stil, taşlı kaldırımlarda yürümekten ziyade taksi ya da özel araçla yolculuklara daha uygun gibi!

Tabii ev terliklerini sokaklara taşıyan sadece onlar değil. Miu Miu’nun kurucusu Miuccia Prada, terliğin deri versiyonlarını 2024 sonbahar podyumunda sergiledi. Matthieu Blazy, Bottega Veneta için bir önceki sezon deri terlik çoraplar tasarladı.

Miu Miu
Miu Miu

Bode markası da dış mekana uygun terlikler sundu. Ve Prada, Wales Bonner, JW Anderson ve Stòffa gibi markalar, kendi özlerine uygun şekilde erkek terlikler piyasaya sürdü. Geçen ay Carven ve Toteme podyumlarında da terlik modasının esintileri görüldü.

Charlotte Dawson
Charlotte Dawson

Peki bunun sebebi nedir?

‘Magasin’ yazarı Laura Reilly’e göre bu, lüks markalar arasından hangisinin günlük şıklığı en iyi yansıtabileceği konusunda bir yarış... Ona göre bu terlikler minimalist olduğu kadar zarif duruyor.

51 yaşındaki Kanadalı stilist ve The Row markasının sıkı hayranı Neelam Ahooja geçtiğimiz günlerde markanın Frances terliklerini neredeyse bin dolara satın aldı ve bu terlikleri sokaklarda giymekten çekinmiyor. Terlikleri ‘harika’ bulan Ahooja, onları rahat ve zamansız olarak tanımlıyor ve ekliyor:

“Birkenstock gibi olabilirler. Fakat tek farkla, daha şık bir görünümle de uyum sağlıyorlar.”

Havaların soğuması Ahooja’ya engel değil! Çünkü şimdi de terlikleri çoraplarla kombinlediğini söylüyor.

Rahat olmasının yanı sıra, terliklerin dışarıda giyildiğinde özgüveni yansıttığını, geleneklere meydan okuma hissi verdiğini düşünen Ahooja “Kimsenin ne düşündüğünü gerçekten umursamıyorum” diyor. Hatta eşi bile terliklere gülüp geçerken!

Bu moda hakkında benim düşüncelerime gelecek olursak; sabahları uyku sersemliğiyle ev terliklerimle kapının önüne kadar çıkmışlığım vardır. Ancak bilinçli olarak ya da isteyerek terliklerle kalabalığa karışma fikrine pek ısınmış değilim. Ya biri parmaklarıma basarsa!

*Görseller AP, Splash ve Instagram'dan alınmıştır.

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