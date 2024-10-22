Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
Doğum gününü yayın açıp kutlayan milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, annesi Filiz Aktürkoğlu'nu aradı; "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de var, marketten aldım"
Giriş: 22.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:57
Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 26'ncı yaş gününü bir hayli farklı bir atmosferde kutladı.
Marketten kek alıp yayın açıp sevenleriyle konuşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, o sırada annesi Filiz Aktürkoğlu'nu aradı.
"21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz" diyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, ayrıca; "Kekim de var, marketten aldım" ifadelerini kullandı.
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