Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Benfica'da forma giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı - Magazin haberleri

        Muhammed Kerem Aktürkoğlu, yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı

        Doğum gününü yayın açıp kutlayan milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, annesi Filiz Aktürkoğlu'nu aradı; "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz. Kekim de var, marketten aldım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 26'ncı yaş gününü bir hayli farklı bir atmosferde kutladı.

        Marketten kek alıp yayın açıp sevenleriyle konuşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, o sırada annesi Filiz Aktürkoğlu'nu aradı.

        "21 bin kişiyle doğum günümü kutluyoruz" diyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu, ayrıca; "Kekim de var, marketten aldım" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muhammed Kerem Aktürkoğlu
        #doğum günü

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
        Yenidoğan Çetesi soruşturması: Bakan Memişoğlu açıklama yapıyor
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Evlat vahşeti! Babası ile ağabeyini yaktı!
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        4 bölgede yağış var! İllerimizde hava durumu!
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        8 bin kişiye iş kapısı açılacak
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        Narin Güran cinayeti soruşturmasında iddianame hazırlandı
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        İsrail'den "sınırlı ateşkes" önerisi
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Habertürk Anasayfa