Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!

        Beşiktaş'ın 2. başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen luslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül töreninde çarpıcı açıklamalarda bulundu ve Nicola Zalewski'nin transfer edilip edilmeyeceğine dair konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 18:36 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Mükemmellik Ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

        "İLGİLENİRSEK ALIRIZ"

        İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da kariyerini sürdüren Nicola Zalewski'yle ilgilenildiğine dair gelen soruya yanıt veren Hüseyin Yücel, "Bakıyoruz, bununla ilgili açıklama yapamam. Eğer Beşiktaş bir futbolcuyla ilgilenirse onu alır." dedi.

        "EMEKLİLİĞE GÖNDERMEYE NİYETİMİZ YOK"

        Sezon başında transfer edilen Ciro Immobile hakkında da konuşan Yücel, "3 gün boyunca otelden ayrılmadık çünkü Immobile'yi transfer etmek için uğraşıyorduk. Kimsenin Ciro için endişelenmesine gerek yok. Onu yakın zamanda emekliliğe göndermeye niyetimiz yok." ifadelerini kullandı.

        Bilindiği üzere Nicola Zalewski ile sezon başında Galatasaray da ilgilenmiş fakat transferde mutlu sona ulaşamamıştı.

        Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan 22 yaşındaki İtalyan oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da katliam! Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Yağmursuz kış
        Yağmursuz kış
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Mert Günok Lyon ve G.Saray maçında yok
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Çelik'in ailesinden Birsel'e cevap
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Habertürk Anasayfa