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        Haberler Gündem Politika Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı | Son dakika haberleri

        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan çetesi soruşturması ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yenidoğan çetesinin nasıl çökertildiğini tarih vererek ayrıntılarıyla anlatan Bakan Memişoğlu, bakanlık müfettişlerinin emniyet birimleriyle ortaklaşa hareket ederek 26 Nisan'da polisin büyük bir operasyon gerçekleştirdiğini, tüm somut delillerin bu operasyonla toplandığını ve çetenin çökertildiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, "Bakanımın da arkadaşımın da hastanesini kapattım. Eğer gereklilik varsa kardeşim de bakanım da arkadaşım da olsa onu yerine getiririm." dedi. Memişoğlu, özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceklerini, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceklerini de sözlerine ekledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 22.10.2024 - 10:52
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        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
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        Türkiye, SGK'dan para almak için bebeklerin ölümüne neden olan Yenidoğan çetesini konuşuyor.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kanuk olduğu AA Editör Masası'nda 27 Mart'ta CİMER'e başvuruyla başlayan ve 26 Nisan'da düzenlenen operasyonla "Yenidoğan çetesi"nin nasıl çökertildiğini anlattı.

        Bakan Memişoğlu, "5 Mayıs 2023'te emniyeti devreye sokuyoruz ve yardımcılarıma 'Emniyet ve savcılık ne isterse 7/24 bunla ilgili destek verin' dedim. 25 Eylül 2023'te anlık olarak olağanüstü denetim yapıyoruz. Dosyaların birçoğu bu aşamada elde edilmiş oluyor." diyerek deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile "Yenidoğan çetesi"nin çökertildiğini söyledi.

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatini içeren tıbbi mütalaa 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderiliyor. Savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz." dedi.

        Memişoğlu, "Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz. Böyle çeteler varsa bunların üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Kim olursa olsun gitmeye devam edeceğiz. Çünkü sağlık her şeyin üstünde." diye konuşmasına devam etti.

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceklerini, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceklerini açıkladı.

        "BAKANIMIN DA ARKADAŞIMIN DA HASTANESİNİ KAPATTIM"

        Bakan Memişoğlu, "Bakanımın da arkadaşımın da hastanesini kapattım. Eğer gereklilik varsa kardeşim de bakanım da arkadaşım da olsa onu yerine getiririm." diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        27 Mart'ta CİMER'e şikayet başvurusu oluşturuluyor. 28 Mart'ta bu şikayet iletiliyor. Bakanlık teftiş kurulu ve İl Sağlık Müdürlüğüne bu şikayet iletiliyor. Bakılıyor ki İl Sağlık Müdürlüğü gereğini yapmak için harekete geçiyor. Denetlemeler yapılıp, talimatlar veriliyor. Bu çete öyle bir çete ki 'manipüle ediyor delil bulamıyoruz' dedi arkadaşlarımız. Biz bu sefer 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek istiyoruz. Böyle bir şüphe var. Bebekleri fazla yatırarak, hastanelere göndererek SGK'yı suistimal ettiklerini ilettik.

        Bebeklerin yoğun bakım ihtiyaçları olduğu için kendileri manipüle edip bunu ekiplerimize iletiyorlar. Orada şöyle de olabilirdi. Denetimden bir şey çıkmadı buna devam etmiyoruz. Ama biz böyle yapmadık.

        Bir ceza kesecekseniz elinizde somut deliller olmalı. Emniyet ve savcılık sizden ne isterse buna destek verin. Emniyet de 20 Haziran 2023'te Başsavcılığa telefon ve takip için izin alıyor.

        Gizli karar da alınıyor. 4 Eylül 2023'te Emniyet Büro Amirliği tarafından savcılığa başvurulması isteniyor. Yaklaşık 300 kişinin dinlenmesi başlıyor. Şu ana kadar emniyetle arkadaşlarımız işbirliği içinde çalıştı.

        YENİDEDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASINDA SÜREÇ

        27.03.2023 - CİMER’e Şikayet

        28.03.2023 – Şikayet hem Teftiş Kurulu Başkanlığına hem de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

        02.05.2023 – Denetimlerin Başlaması

        05.05.2023 – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne İhbar

        20 Haziran 2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik, Fiziki Takip ve Telefon Dinlemesi için Hakimden izin alınıyor.

        04.09.2023 - Emniyet’in Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından Savcılığa bildirimde bulunması

        25.09.2023 – Savcılıkla ve Emniyetle İşbirliği içinde bahsi geçen kurumlarda Olağandışı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

        28.09.2023 – Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu Kurulması

        24.11.2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Müfettiş Görevlendirmesi Talebi

        05.12.2023 – Müfettiş Görevlendirilmesi

        07.12.2023 – Bilgi Notunun Müfettişlerle Paylaşılması

        16.02.2024 – Denetim Tutanaklarının Savcılık Makamına Gönderilmesi

        22.04.2024 – Gizlilik Kararının Devam Ettiğini Savcılık Müfettişlere Bildiriyor

        27.04.2024 – Şüphelilerin Tutuklanması

        09.05.2024 – Gizlilik Kararının Kaldırılması, Bilgi ve Belgelerin Müfettişlere Teslim Edilmesi

        28.06.2024 – Savcılık tarafından Bebek Ölümleriyle Şüphelilerin Fiilleri arasında İlliyet Bağının İncelenmesi Talebi

        03.09.2024 – Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyallerin Savcılıktan Müfettişlerce Alınması

        16.09.2024 – Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edilmesi

        28.09.2024 – Müfettiş Soruşturmasının Tamamlanması.

        16.10.2024 – Savcılık İddianamesinin Hazırlanması

        18.10.2024 – Hastane Ruhsatlarının İptal Edilmesi

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        25 Eylül'de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz. Dosyadan bilgi elde edilen zaman bu zaman. 28 Eylül'de de İstanbul genelinde bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon 25 Eylül'de denetim yapılan hastanelerdeki dosyaların değerlendirilmesi neticesinde Emniyet'e raporları verdik. 28 Eylül 2023'ten bizim komisyon oluşturmamızın en büyük sebebi denetimlerin incelenme süreci ve somut delil oluşturma.

        "BAKANLIĞIN İÇİNDE KÖSTEBEK VAR" İDDİASI

        Biz denetleme yaparken kimsenin nereye gideceği belli değil. Ellerine kapalı zarf vererek hastanelere gönderdik. Bu denetimleri polis koordinesinde gerçekleştirdik.

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        #Sağlık Bakanlığı
        #Kemal Memişoğlu
        #yenidoğan çetesi
        #Son dakika haberler
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