Yenidoğan çetesinin şüpheli başhekimi, dizide doktor rolünü oynamış

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Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ifadeler ve şüphelilerle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ruhsatı iptal edilerek kapatılan Medilife Beylikdüzü Hastanesinin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz’ın, ismi soruşturmada dikkat çekiyor.

DİZİDE DOKTOR OLARAK ROL ALDI

Hazırlanan iddianamede ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme” suçlamasıyla yer alan Ahmet Ailla Yılmaz’ın NOW kanalında yayınlanan ‘Adım Farah” adlı dizinin bir bölümünde kendi ismiyle doktor rolünü oynadığı ortaya çıktı.

BÖLÜMDE İSMİ YER ALIYOR Geçen yıl yayınlanan bir bölümde yer alan Yılmaz'ın dizide özel bir hastanede, Türk vatandaşı olmadığı için kayıt yapılamayan bir çocuğa yardım eden bir sahnede yer alıyor. Kendi ismiyle dikkat çeken bu ayrıntı sosyal medyada geniş yer aldı. REKLAM İFADESİNDE NE DEDİ? Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Yılmaz’ın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde , 1967 yılında doğduğunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olduğunu, sırasıyla Afyon Devlet Hastanesinde Acil Serviste, Eyüp Devlet Hastanesinde Genel Cerrahide, Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde Başhekimlik ve Genel Cerrahide, Beylikdüzü ve Esenyurt Devlet Hastanelerinde Başhekim ve Genel Cerrah, Beylikdüzü Özel Kolan Hastanesinde Başhekim ve Genel Cerrahide, Beylikdüzü Medilife Hastanesinde Başhekim ve Genel Cerrahide çalıştığını belirterek “ Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB Meclis Sağlık Komisyon Başkanı olarak görev yaptığını” söyledi.

KİMLERİ TANIYORSUN? Yılmaz’a ifadesinde okutulan isimlerden kimleri tanıdığı soruldu. Yılmaz kendisine gösterilen isimler arasında, aynı soruşturmada adı geçen şahıslardan Ceren Hatice Kırım’ın Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olmasından, Şeyhmus Çelik’ide Esenyurt Devlet Hastanesinde birlikte çalıştığı için tanıdığını söyledi. HANGİ DURUMDA DAHİL OLDUĞUNU ANLATTI Diğer verilen isimleri tanımadığını belirten Yılmaz, mesul müdürü olduğu hastaneye başka hastanelerden sevk olan bebek hastaların sevk işlemleri ile ilgili yeni doğan bölümünden sorumlu doktoru, gerek 112 den gelen hastalar gerekse de kendi hastanesinden başka hastaneye sevk edilecek hastaların tıbbi durumlarını değerlendirip gereği şeklinde ya kabul ettiğini ya da sevk ettiğini, bu işlemlerde kendi veya başhekimliğinin hiçbir dahli veya etkisi olmadığını söyledi. Yılmaz, sadece hasta ve hasta yakınları ile ilgili resmi bir şikayet olursa Cimer, Adli olay gibi başhekimliğin dahil olduğunu ifadesinde belirtti.

OPARA BEBEK OLAYI Yılmaz’a yapılan telefon dinlemelerinde Opara bebek ve denetimle ilgili detayların geçtiği konuşma soruldu. Yılmaz, tapelerde geçen konu ile ilgili başhekimlik olarak Sağlık Müdürlüğünden denetime gelindiğinde bilgisi olduğunu belirterek, tape kayıtlarında ve Sağlık Müdürlüğünün denetim raporundan da anlaşılacağı üzere hastane yoğun bakımda tedavisi devam eden Opara isimli bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiğini söyledi. Devamında da yenidoğan yoğun bakımlarına genel olarak 6 aylık bebeklerin alınmadığını söyleyen Yılmaz, buna rağmen ilgili sağlık kuruluşlarına (112 ve İl Sağlık Müdürlüğü) sorularak başka bir kuruma sevki konusunda gayret sarf edildiğini ve sevk oluncaya kadar da çocuğun ilk tedavisi hastanesi tarafından düzenlendiğini belirtti.

Sözkonusu hastanın söz konusu hastanın başka bir hastaneye sevkinden sonra kayıtlarda da açıkça anlaşılacağı üzere ilgili hastanede çocuğun yaşam belirtilerinin mevcut olduğuna değinen Yılmaz, bahsi geçen konuya ilişkin gerek çalışmakta olduğu sağlık kuruluşu olan Medilife Hastanesinin gerekse şahsının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını söyledi. OPARA ADLI BEBEK OLAYI NEDİR? Yapılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğünün yapmış olduğu 26.01.2024 tarihli denetim raporunda bebek hastanın 17.01.2024 günü Beylikdüzü Medilife Hastanesinden Birinci Hastanesine geçtiği anlaşılan Micehelle Nwando Opara isimli bebeğin 18.01.2024 tarihinde sevk olduğu hastanede uygun olmayan ve ihmali tedavi hizmeti sonucu ex olduğu belirtiliyor.