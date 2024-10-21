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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye kötü haber!

        Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:17
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        Fenerbahçe'ye kötü haber!
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        Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

        Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder'in 3-4 hafta, Jayden Oosterwolde'nin ise 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.

        Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."

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