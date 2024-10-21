Yenidoğan Çetesi son dakika haberi: Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!" | Son dakika haberleri

Yenidoğan Çetesi son dakika haberi: Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!" | Son dakika haberleri

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Türkiye gündemini sarsan "Yenidoğan çetesi"nin ortaya çıkan telefon görüşmeleri akıllara durgunluk veriyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, çete üyeleri ve yöneticilerinin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde, tedavi gören bebeklerin hayatlarını hiçe saydıkları ve tek dertleri para kazanmak oldukları düşünceleri tapelere yansıdı.

KAHKAHA ATARAK BU KONUŞMAYI YAPTILAR

Her ölümlü bebek olayında bebeğin ölümünü umursamadan kahkaha attığı tapelerden biri de çetenin önemli yöneticisi olduğu belirtilen Doktor İlker Gönen ile hemşire Çağla Durmuş arasında geçti. İkili arasında yoğun bakımda olan ve sonradan hayatını kaybeden bir bebekle ilgili yapılan telefon görüşmesi dehşet verdi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ Bağcılar Medilife Hastanesinde, 29 Kasım 2023'te, yeni doğan bebeklerden biri olan Kırçiçek bebek hayatını kaybetti. İddianamede yer alan kayıtlara göre, örgüt üyesi hemşire Çağla Durmuş, hastane kadrosunda yer almayan Dr. İlker Gönen’e bebek hakkında bilgi verdi.

BEBEK EX OLURKEN SORUMLU DOKTOR YOK Yapılan incelemede, bebeğin tetkik ve tedavi işlemlerinden sorumlu doktorun Dursun Eryılmaz, olduğu ancak doktorun bebeğin ex olduğu saatlerde hastanede olmadığı tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü, bebek hastanın öldüğü gün yaptığı denetimde, bebek hastaya uygun tedavi yöntemleri uygulanmadığı görüldü.

"GALATASARAY MAÇIM VAR" Bebeğin hastanede ölümle pençeleştiği ve sonradan hayatını kaybettiği gün, hemşire Çağla Durmuş örgüt yöneticisi doktor İlker Gönen’i saat: 12.54’de arayıp bebekle ilgili bilgi vermeye başlıyor. Teknik takibe takılan bu konuşmada, bebeğin sağlık durumunu önemsemeyen İlker Gönen’in, "Bugün Galatasaray maçım var" diyor. Bebek ölümüyle ilgili görüşmeler yapılırken Çağla Durmuş kahkaha atıyor. İşte o konuşma: ÇAĞLA DURMUŞ : ... İLKER GÖNEN : Alo ÇAĞLA DURMUŞ : Şükrü Yaman'a emzik ver (yanındaki X şahsa hitaben) efendim hocam İLKER GÖNEN : Napıyorsun? ÇAĞLA DURMUŞ : İyi hocam şey... İçin siz napıyorsunuz? İLKER GÖNEN : Napayım ya bir yağmur yağıyo şu an... ÇAĞLA DURMUŞ : Evet ya akşam nasıl gitcez bilmiyorum ha! Felaket ortalık İLKER GÖNEN : Nediycem sana nasıl? pre ÇAĞLA DURMUŞ : Efendim hocam İLKER GÖNEN : Pre nasıl ÇAĞLA DURMUŞ : Pre tansiyon alamadım yüz ondokuz kalp ... Elli sekiz saturasyon İLKER GÖNEN : Yüz ondokuz kalp ... ÇAĞLA DURMUŞ : Bi tekrar denerim, ay dinlerim, şimdi biraz önce dinlediğimde kalbi vardı İLKER GÖNEN : He anladım ÇAĞLA DURMUŞ : Çünkü bazen kalbi yokken de atım gösteriyor ekran İLKER GÖNEN : Ya ex oluyosa şu Dursun çıkmadan ex olsun ... ÇAĞLA DURMUŞ : Evet ya... İLKER GÖNEN : Bu akşam bir Galatasaray maçım var yani... ÇAĞLA DURMUŞ : Söyleyin Dursun bey gelsin o zaman İLKER GÖNEN : ... ÇAĞLA DURMUŞ : Gelmesin mi ha ha haaa

"BAŞHEKİM BANA YÜRÜYOR HA HA" İLKER GÖNEN : Nasılsın napıyosun ÇAĞLA DURMUŞ : İyi valla hocam ya işte biz de koşturmaca devam İLKER GÖNEN : He iyi tamam tamam ÇAĞLA DURMUŞ : İşte şeye baktım şimdi İLKER GÖNEN : Neye ÇAĞLA DURMUŞ : ... Babası geldi.. Elini gösterdi ... İLKER GÖNEN : Kimin ÇAĞLA DURMUŞ : ... İLKER GÖNEN : Hı İLKER GÖNEN : Hıh hıh ÇAĞLA DURMUŞ : ... Olabilir dedi ... olabilir dedi ... İLKER GÖNEN : ... a... geri zekalısı ÇAĞLA DURMUŞ : Yemin ederim salak ya İLKER GÖNEN : ... Neyse ... ÇAĞLA DURMUŞ : Ya galiba olmayacak ya ... İLKER GÖNEN : Vallahi mi ÇAĞLA DURMUŞ : Valla İLKER GÖNEN : Konuştun mu ÇAĞLA DURMUŞ : Başhekimle karşılaştım yemekhanede İLKER GÖNEN : Başhekim de ÇAĞLA DURMUŞ : Olmayacak galiba dedi İLKER GÖNEN : Başhekim de sana acayip neyse ÇAĞLA DURMUŞ : Bana yürüyor valla ha hah... İLKER GÖNEN : Öyle böyle değil haaaa "EĞER KALBİ YOKSA KAPAT" ÇAĞLA DURMUŞ : Aynen aynen beni her gördüğünde gelsenize otursanıza çay içsenize yok hocam diyorum ... Çağırıyor beni; yok dedim vaktim yok benim, gündüz yoğun oluyoruz dedim İLKER GÖNEN : Haa Allah'ın cezası ... Ne diyecektim sana ee preyi bir dinle tamam mı (Yoğun bakımındaki bebekten bahsediyor) ÇAĞLA DURMUŞ : Hı Hı İLKER GÖNEN : Eğer kalbi yok gibiyse adrenalin ... kapat yani ÇAĞLA DURMUŞ : Tamam İLKER GÖNEN : ... ÇAĞLA DURMUŞ : Evet ... Yoksa da kapatmayayım varsa daha doğrusu İLKER GÖNEN : Aç kalbi ... dinle tamam mı ÇAĞLA DURMUŞ : Tamam tamam İLKER GÖNEN : Eğer Nazlıysa şöyle bi şey yap ... tamam mı ÇAĞLA DURMUŞ : Tamam İLKER GÖNEN : Bi bak düşüyo mu kalp anladın mı ÇAĞLA DURMUŞ : Tamam hı hı tamam İLKER GÖNEN : O önemli ÇAĞLA DURMUŞ : Bakayım ona göre söylerim size İLKER GÖNEN : Eğer öyle oluyorsa sana dedim ya ben hani bu ... diye ÇAĞLA DURMUŞ : Evet evet evet aynen İLKER GÖNEN : Yani bunu Ventilatörde yaşatıyoruz başka bir şey değil yani ÇAĞLA DURMUŞ : Aynen öyle İLKER GÖNEN : Kapattıracağım ÇAĞLA DURMUŞ : Tamam tamam hocam İLKER GÖNEN : Hadi görüşürüz ÇAĞLA DURMUŞ : Tamam görüşürüz İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi! Haberi Görüntüle