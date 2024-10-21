Okan Buruk'un sol bek planı!
Galatasaray'da Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlığın ardından sol bek mesaisi başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un sol bek planı belli oldu. İşte detaylar...
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Galatasaray'da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle Antalya deplasmanında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
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Senegalli oyuncu, sağ üst arka adalesinde yaşadığı zorlanma nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
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Jakobs bu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg, ligde ise Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
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Daha sonra ligde BAY geçecek olan sarı kırmızılılar, yaklaşık 10 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.
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Sağlık ekibi, 7 Kasım'da Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi maçına Jakobs'u yetiştirmeye çalışacak.
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Sağlık ekibi, 7 Kasım'da Tottenham ile oynanacak Avrupa Ligi maçına Jakobs'u yetiştirmeye çalışacak.
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Tecrübeli çalıştırıcının, Jakobs'un yokluğunda o bölgede Berkan Kutlu'ya forma vermesi bekleniyor.
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Barış Alper Yılmaz'ın da alternatifler arasında yer aldığı öğrenildi.
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Yeni transfer Elias Jelert'in ise tercih edilmeyeceği gelen haberler arasında.
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