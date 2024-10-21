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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret

        CHP lideri Özgür Özel, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bugünkü ziyaret gecikmiş bir ziyarettir. Siyasi anlamı olan bir ziyarettir. Doğu ve Güneydoğu'ya yapacağım 6 günde 6 ziyaretin ilki bu ziyarettir. Demokratikleşmeye önem verilecekse tüm aktörler kıymetlidir. Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın bir şekilde çizilmelidir. En mutabık olduğumuz konulardan bir tanesi de TBMM'nin önemiydi. TBMM'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı" dedi. Özel, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili de, "Bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi ondan başkası değildir. Gittiği yerde hesabını verir. Sadece kurucusu öldü ama örgüt duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:37
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        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Beraberinde Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağababa ile cezaevine gelen Özel, Demirtaş'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Demirtaş'ın x hesabında da görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlandı.

        ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

        Özel ziyaret sonrası açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Diyarbakır'da şehrin anahtarı Selçuk Mızraklı'ya verildi. Kendisini önce görevden aldılar ve kaçmasın diye tutukladılar. Böyle bir görüşme yapmak bizler açısından çok üzücü ve utanç verici. Sayın Demirtaş, bana son kitabını hediye etti ve bir çağrı metni iletti. Bu çağrı metni çok şey söylüyor. Eğer toplumsal barıştan söz edecek olacaksak önce erkekler olarak kendimizden başlamalıyız diyor. Kadınların ve çocukların güvende olmadığı bir ülkede ilk düğmeyi bizim bağlamamızı söylüyor. İçimizdeki erkeğe seslenmeliyiz diyor. Bugünkü ziyaret gecikmiş bir ziyarettir. Siyasi anlamı olan bir ziyarettir. Doğu ve Güneydoğu'ya yapacağım 6 günde 6 ziyaretin ilki bu ziyarettir. Demokratikleşmeye önem verilecekse tüm aktörler kıymetlidir. Kim sorunları çözecekse tüm aktörler kıymetlidir. Ancak Selahattin Demirtaş gibi bir aktörün önemi kalın bir şekilde çizilmelidir. Elbette adalet konuştuk. Memleketin tüm sorunlarını konuştuk. En mutabık olduğumuz konulardan bir tanesi de TBMM'nin önemiydi. TBMM'nin odakta olmadığı hiçbir şey sonuç almadı. Sayın Demirtaş ve Sayın Mızraklı ile bundan sonra iletişim halinde olmaya yüz yüze görüşmeye dair bir mutabakatımız da var. Sayın Demirtaş'ın öneminin altının bir kez daha çiziyorum. Esas olarak bizim görmek istediğimiz mesele hep beraber bir adım atılmasıdır."

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        FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN ÖLÜMÜ

        "Bu dünyadan öbür dünyaya en çok veballe giden kişi ondan başkası değildir. Gittiği yerde hesabını verir. Sadece kurucusu öldü ama örgüt duruyor. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. "

        DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMASI

        Ziyaretin ardından Demirtaş'ın x hesabından da bir paylaşım yapıldı. Demirtaş, "Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık. Ayrıca Türkiye’nin temel sorunlarının çözümünde siyasetin rol üstlenmesinin, diyaloğun ve iş birliğinin öneminin altını çizerek el sıkışma seremonisinin devamının gelmesi için siyasete şans tanınması gerektiğini ifade ettim. Bu aşamada, seçim hesaplarına girmeden, ittifak yarışlarıyla tartışmanın önünü kesmeden, barış için herkesin katkısının önemine değindim" ifadelerini kullandı.

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL’DEN, DEMİRTAŞ’A HEDİYE

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret ettiği önceki Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a İtalyan yazar Dino Buzzati’nin “Tatar Çölü” romanını, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un “Kafamda Bir Tuhaflık” romanını hediye etti. Özel, Demirtaş’a ayrıca bir de tesbih hediye etti.

        DEMİRTAŞ'TAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

        Ziyaretin ardından Selahattin Demirtaş, X hesabından açıklama yayınladı.

        Özel'e ziyareti nedeniyle teşekkür eden Demirtaş, açıklamasında, "Toplumsal birliğe, güçlü beraberliğe, adalete ve barışa susamış, ekonomik krizin yol açtığı yoksullukla boğuşan halkımızın yararına olduğuna inandığımız tüm konuları samimiyetle tartışma fırsatımız oldu. Türkiye’deki sorunların çözüm yolu siyaset, çözüm kurumu da TBMM’dir. Sayın Özel’in ziyareti vesilesiyle bu konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakalamış olduk. Gelir adaletsizliğinden demokrasiye, dış politikadan Kürt sorununa, doğa haklarından emeklilerin, gençlerin, çocukların ve özellikle kadınların sorunlarına kadar birçok konuda verimli bir tartışma yürüttük, son günlerde açığa çıkan bebek katliamını ve sağlık sistemini ele aldık." ifadelerine yer verdi.

        Her şart ve koşulda demokratik siyasette ısrarcı olacaklarının altını çizen Demirtaş, açıklamasında "Demokrasinin, toplumsal barışımızın sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğun gereklerini yerine getireceğiz." sözlerine yer verdi.

        Demirtaş'ın X'ten paylaştığı açıklamasını Özgür Özel'de RT yaptı.

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