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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gıda perakendesi ve havacılığın potansiyeli yüksek - İş-Yaşam Haberleri

        Gıda perakendesi ve havacılığın potansiyeli yüksek

        Habertürk TV'de yayımlanan, haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar programına Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak katıldı. Kaymak, Borsa İstanbul'da jeopolitik risk ve enflasyon nedeniyle faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanında yatırımcıların özellikle cuma günü yaptıkları satıştan haftasonu riskini almak istemediğinin anlaşıldığını söyledi. Borsa İstanbul'un geçen haftadan itibaren daha sınırlı bir bantta hareket ettiğini vurgulayan Kaymak, ancak düşüş trendinin sürdüğünün altını çizdi. Kaymak, borsada önümüzdeki dönem faiz indirim döngüsünden bağımsız olarak gıda perakendesi, havacılık ve telekomünikasyon sektörlerini şanslı ve potansiyeli yüksek olarak gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:54
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        Borsada düşüş trendi sürüyor
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        Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan Tacirler Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Kaymak, Borsa İstanbul'da jeopolitik risk ve enflasyon nedeniyle faiz indirim beklentilerinin ötelenmesinin yanında yatırımcıların özellikle cuma günü yaptıkları satıştan haftasonu riskini almak istemediğinin anlaşıldığını söyledi. Borsa İstanbul'un geçen haftadan itibaren daha sınırlı bir bantta hareket ettiğini vurgulayan Kaymak, ancak düşüş trendinin sürdüğünün altını çizdi.

        OLUMLU GELİŞMELER NELER OLABİLİR?

        Kaymak, borsada olumsuz havaya rağmen hisselerin aşırı satım bölgesinde olmasının, faiz indirim sürecinin başlayacak olmasının ve not artırımlarının sürmesinin önümüzdeki dönem yatırımcıları sevindirebilecek unsurlar olduğunu ifade etti. Bunların yanı sıra şirket geri alımlarının başlaması ve ABD seçimlerinden sonra hızlanacak olan global faiz indirimlerinin borsayı destekleyecek unsurlar olabileceğini anlattı.

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        HANGİ SEKTÖRLER POTANSİYEL TAŞIYOR?

        Borsada önümüzdeki dönem gıda perakendesi, havacılık, telekomünikasyon sektörlerini şanslı ve potansiyeli yüksek olarak yorumlayan Kaymak, bu sektörlerin yanı sıra faiz indirim döngüsünün başlaması ile bankacılık, otomotiv, holdingler, GYO, çimento ve inşaat ile demir çelik sektörlerinin olumlu bir yön çizebileceğini söyledi.

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