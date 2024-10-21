Motosiklet pazarında emisyon hareketliliği

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Son yıllarda ivme kazanan motosiklet pazarında, bugünlerde ise farklı bir hareketlilik yaşanıyor. 2024 başında yeni tip motosikletlere getirilen emisyon zorunluluğu, 2025'ten itibaren ise halihazırda piyasada bulunan motosikletler için de zorunlu olacak.

Bu kapsamda, yeni yıl ile birlikte Türkiye'de satılan tüm motosikletlerin Euro 5+ emisyon standartlarına uyumlu olması zorunlu hale geliyor.

Kısaca Euro 5+ emisyon kurallarından bahsetmek gerekirse, motosikletlerden kaynaklanan egzoz emisyonlarını sınırlamak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilen bir emisyon standardı olarak bilinen Euro 5+, önceki standartlara kıyasla daha katı emisyon limitleri getirerek hava kirliliğini azaltmayı amaçlıyor.

1 Ocak 2025 tarihinden sonra Euro 5+ emisyon standartlarını karşılamayan motosikletlerin üretimi ve satışı ise yasaklanacak. İşte bu gelişme piyasayı da hareketlendirmiş durumda. Öyle ki, motosiklet markaları yeni emisyon standartlarını karşılamayan model stoklarını eritmek adına kampanyalara hız verdi. MOTED: UFUKTA ERTELEME GÖRÜNMÜYOR Konuya ilişkin Motosiklet Endüstrisi Derneği'nden (MOTED) Habertürk'e yapılan özel açıklamada, Euro 5'in (E5) son tescil tarihinin 2018 yılında yayınlanmış mevzuat çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihinden sonra yapılmayacağı vurgulandı.

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "Mevzuatları takip eden firmalar stoklarını bu kapsamda değerlendirerek planlamalarını yapmaktadır. Ancak mevzuatın uzun yıllar önceden bilinmesine rağmen bazı firmalar stoklarını maalesef gerektiği ölçüde tutmamaktadır" dedi. Belirlenen tarih konusunda herhangi bir erteleme olmayacağının da altını çizen Öztürk, "Üyemiz olmayan firmalar derneğimizi arayarak 'bu tarihte erteleme olur mu' diye sorular sormaktadır. Ticaret Bakanlığı bu konuda çok net olarak AB'de uygulanan mevzuatı ülkemizde birebir uyguluyor ve Euro 4 geçişinde olduğu gibi Euro 5+'da da uygulamayı belirtilen tarihte başlatacak. Dolayısı ile 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Euro 5 araçlar tescil edilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

REKLAM ELDE KALAN STOKLARA YÜZDE 10 KOTASI Bu tarihten sonra markaların ellerinde kalan Euro 5+'a uymayan stoklara ne olacağını da yine MOTED'den öğreniyoruz. Derneğin Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, kota uygulamasını anlatarak, "Markalar 1 Ocak 2025 sonrasında son iki yıl yaptıkları satışın yüzde 10’u kadar Euro 5 motosiklet satışı yapabilecekler" bilgisin paylaştı. Öztürk, yılın son iki ayında kampanyaların da etkisiyle satışların hareketlenebileceğini aktararak, "Elde kalan stokların kampanyalarla daha ucuz satılmaya çalışılması sebebiyle, son 2 ayda motosiklet satışlarının 300 bin adedi bulabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

MOTED, yıl sonunda motosiklet pazarının 1 milyon 150 bin adedi göreceğini tahmin ediyor. Bu tahmin, satışların yüze 25'ten fazlasının sadece son 2 ayda gerçekleşeceği anlamına geliyor. Öte yandan, derneğin 2025 yılı motosiklet pazarı beklentisi ise 1 milyon adet civarında olarak açıklanıyor. 'FİRMALAR KENDİ ÜZERLERİNE TESCİL EDECEK' Doğan Trend Otomotiv Motosiklet Markaları Direktörü Mustafa Cem Kaplan da, motosiklet pazarının son yıllardaki büyümesine dikkat çekerek, "2023 yılında motosiklet pazarı yüzde 115 büyüme ile seneyi 957 bin adet seviyesinde kapattı. Euro 5+’a geçiş gündemi öncesinde beklentiler pazarın yüzde 25 oranında bir büyüme ile 1.2 milyon seviyesinde kapanacağı yönündeydi. E5 modellerinin yıl sonuna kadar satılması gerekliliğini beraberinde getiren düzenleme ile birlikte ithalatçı firmalar stoklarında bulunan motosikletler için talebi öne çekecek kampanyalar yaparak pazarın bir önceki yıla kıyasla ilk 8 ayda yüzde 27 oranında büyüme ile devam etmesini sağladılar" dedi.

1 Ocak 2025'ten itibaren markaların ellerinde kalma ihtimali olan motosikletlerin akıbeti hakkında da konuşan Kaplan, "Daha önceki yıllarda bakanlıklar yerli üreticileri destekleme amaçlı daha esnek uygulamalar yaparlardı ama bu sene AB ile aynı paralelde ilerleyeceğini öngörüyoruz ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kotanın yetmemesi durumunda üretici ve satıcılar ellerindeki araçları kendi üzerlerine tescil etmek durumunda kalacaklar. Avrupa’da da ülkemizde de bu dönemler bu şekilde yönetiliyor. Böylece; kotadan satışı olacak az miktarda sıfır km motosiklet yanında 2025’in ilk aylarında az miktarda bu şekilde plakalandırılmış araç satışı da öngörülebilir" diye konuştu.

Kaplan, pazardaki fiyatların Euro 5+ geçişinden sonra artacağını da aktararak, "Şu anda daha avantajlı ve son dönemdeki kur artışlarından etkilenmemiş fiyatlamada olan Euro 5 model motosikletlerin satış adetlerinin, pazarın toplam adetlerini beklentinin üzerine taşıyacağını ve pazarın 1.3-1.4 milyon seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyoruz" tahminini paylaştı.