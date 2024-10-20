Samsunspor: 2 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Lacivertlilerin golleri 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada A. Saint-Maximin'den gelirken Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 17 yaparken Samsunspor ise 19 yaptı ve üçüncülüğünü sürdürdü. Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak. Samsunspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. FRED, BODRUM FK MAÇINDA YOK Fenerbahçe'de Fred, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü. REKLAM Brezilyalı yıldız, karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gördü. Fred, gelecek hafta oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI Fenerbahçe'de sol bek pozisyonda görev yapan Jayden Oosterwolde, Samsunspor deplasmanında sakatlandı. Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 73. dakikasında sol ayağına aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından Samet Akaydın'ı oyuna soktu.

TADIC SERİYE BAĞLADI Fenerbahçe, 24. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti. Sırp yıldız, Samsunspor maçıyla birlikte arka arkaya üçüncü maçta da gol sevinci yaşadı. Tadic, Samsunspor'dan önce de Antalyaspor ve Twente maçlarında fileleri havalandırmıştı. Tadic, bu sezon toplamda ise 6 gol, 6 asiste ulaştı. MAÇTAN DAKİKALAR 24. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcu, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Bola'nın sağ çaprazdan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Holse'nin arka direğe doğru şutunda kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi. 38. dakika Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mert Müldür'ün yerden sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde yatarak bloke etti. Müsabakanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 49. dakikada Samsunsspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan pasında ceza saha içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in yanından ağlara gönderdi. 1-1. 62. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Sarı-lacivertli takımın sağ taraftan atağında Tadic'in pasında topla buluşan Maximin, 2 futbolcudan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un tuttuğu köşeden filelerle buluştu. 65. dakikada Tadic'in pasında ceza saha çizgisi üzerinden Szymanski'nin yerden sert şutunda top az farkla direğin yanından auta gitti. 83. dakikada Moundilmadji'nin pasında topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı. 85. dakikada Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti. 88. dakikada kırmızı-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Laura'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.