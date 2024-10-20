Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın! İşte evde hazırlayabileceğiniz boğaz ağrısını yatıştıran çaylar!

Kış aylarında yaygınlaşan soğuk algınlığı ve grip, boğaz ağrısı gibi rahatsız edici semptomlara yol açabilir. Bu belirtileri hafifletmek için sıvı tüketimi önemlidir ve sıcak çaylar, boğazı rahatlatmada oldukça etkilidir. Bazı çaylar, içerdiği antioksidan ve iltihap önleyici bileşenlerle hastalıklarla mücadele edebilir. İşte boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olan 10 etkili çay!