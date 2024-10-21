Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: 15 yaşındaki Aysel'in ölümüne soruşturma - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!

        Mardin'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil bir evin damından düştüğü belirtilen 15 yaşındaki Aysel Koçak, yaşamını yitirdi. Aysel'in ölümü şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 07:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'de yürek yakan olay, önceki gün akşam saatlerinde, Dargeçit ilçesine bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi.

        TEK KATLI EVİN DAMINDAN DÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin
        #Aysel Koçak
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        "Bile bile lades"
        "Bile bile lades"
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        "Bu oyun derbiye yetmez!"
        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı
        Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa