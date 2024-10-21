- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kakule, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. İçerdiği antioksidanlar, vücudu zararlı etkilerden korur ve enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Ayrıca, antibakteriyel ve antiviral özellikleri sayesinde bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı koruma sağlar.

- Ağız Sağlığını İyileştirir: Ağız kokusunu gidermeye yardımcı olur ve diş çürümelerine karşı koruma sağlar. Antibakteriyel özellikleri sayesinde ağızdaki zararlı bakterilerin çoğalmasını önler ve diş eti iltihaplanması riskini azaltır. Ayrıca, ağızda ferahlatıcı bir his bırakır.