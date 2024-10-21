Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis öngörülüyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
ZİRAİ DON TEHLİKESİ
İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 14, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ: 17, Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 25, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık
HATAY: 23, Az bulutlu ve açık
MERSİN: 24, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu
KONYA: 13, Az bulutlu
NEVŞEHİR: 11, Az bulutlu
BOLU: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
TRABZON: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ARTVİN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor
ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 18, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açık