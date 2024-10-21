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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. REKLAM

ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ İç Ege ve İç Anadolu'da don hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 14, Parçalı bulutlu İSTANBUL: 18, Parçalı ve çok bulutlu İZMİR: 22, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE: 19, Parçalı bulutlu KIRKLARELİ: 17, Parçalı bulutlu A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ: 22, Parçalı ve az bulutlu MUĞLA: 25, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 25, Az bulutlu ve açık REKLAM ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık HATAY: 23, Az bulutlu ve açık MERSİN: 24, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 14, Parçalı bulutlu KONYA: 13, Az bulutlu NEVŞEHİR: 11, Az bulutlu BOLU: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK: 15, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı SİNOP: 19, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor AMASYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. TRABZON: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. REKLAM ARTVİN: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, 1100-1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor ERZURUM: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı KARS: 7, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı MALATYA: 14, Parçalı ve az bulutlu VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 19, Az bulutlu ve açık SİİRT: 18, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 20, Az bulutlu ve açık