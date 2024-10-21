Minibüs tıra arkadan çarptı!
İstanbul'un Maltepe ilçesinde minibüs park halindeki tıra çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı
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Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
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Berkay B. idaresindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekipler ile çevredekilerin yardımıyla minibüsteki yolcular dışarı çıkarıldı.
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Sağlık görevlileri, yaralı minibüs şoförü ile 7 yolcuyu hastaneye kaldırdı.
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Kaza nedeniyle kapatılan caddedeki trafik akışı minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.
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