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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'yı Ankara'da konuk etti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının (Fethullah Gülen) ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor" dedi.

Bu ölümün devleti rehavete sokmayacağını söyleyen Fidan, "Devletimiz bu örgütle mücadele etmeye devam edecek. Milletimiz, devletimiz her türlü terör örgütüyle olduğu gibi bu örgütle de mücadele etmeye devam edecek. FETÖ üyeleri yol yakınken bu ihanetten dönsün. Bu yolun sonu onlar için iyi değil. Bu insanlar (FETÖ üyeleri) şimdi yurt dışında istihbarat servislerinin ellerinde büyük bir zillet içerisinde kendi milletlerine karşı bir silah olarak kullanılmaktadır. Bu ölüm vesilesiyle, onların üzerindeki büyünün kalkmış olması lazım." diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç: Mücadelemiz aynı azimle sürecek Adalet Bakanı Tunç da FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: "FETÖ elebaşının ölümü, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığımızı hiçbir şekilde akamete uğratmayacak aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir. Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir."