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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yenidoğan Çetesi son dakika haberi: İstanbul'da 7 hastanenin tabelaları indirildi | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!

        "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulanslarla hastaların sevk edilmesinin ardından hizmetlerine son verildi. Faaliyetleri durdurulan hastaneler mühürlenerek, tabelaları indirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:44
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        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
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        İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, ruhsatı iptal edilen İstanbul'daki 9 özel hastane boşaltıldı.

        HASTALARIN SEVK İŞLEMİ TAMAMLANDI

        AA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının ardından başlatılan taburcu ve sevk işlemleri tamamlandı.

        7 HASTANE MÜHÜRLENDİ, TABELALARI KALDIRILDI

        Bu kapsamda, sevk işlemleri tamamlanan Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi mühürlendi, bu hastanelerin tabelaları indirildi.

        HASTALAR KAMU HASTANELERİNE GÖNDERİLDİ

        Bu hastanelerdeki hastalar, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edildi.

        2 HASTANENİN YOĞUN BAKIMI HİZMET VERİYOR

        Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Özel Birinci Hastanesindeki yoğun bakımda olan hastalar dışındaki hastaların da sevki tamamlandı. Nakli mümkün olmayan bazı hastaların tedavileri İl Sağlık Müdürlüğünce yeni belirlenen uzman branş doktorların gözetiminde bu 2 hastanede sürdürülüyor.

        ÇALIŞANLAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

        Hizmetlerine son verilen bu hastaneler de yoğun bakımdaki hastaların tedavileri tamamlandıktan sonra mühürlenecek. Öte yandan, hizmetlerine son verilen bazı hastanelerin önünde toplanan çalışanlar, suçluların cezalandırılması ancak hastanelerin kapanmaması çağrısında bulundu.

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        #yenidoğan çetesi
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