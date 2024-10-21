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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması

        AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık" dedi. 'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 12:58 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:25
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        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu.

        Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, yenidoğan soruşturmasındaki hastanelere ilişkin "Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptaliyle özel hastanelerin ödemeleri durduruldu, bunlar da kapatıldı" dedi.

        Bakan Işıkhan ayrıca "Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI

        Emekli maaş farklarına düzenleme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Işıkhan "Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık. Bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Burada konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor" dedi.

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        'Tamamlayıcı emeklilik sistemi' sorusuna ilişkin ise Bakan Işıkhan "Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok" yanıtını verirken "Kıdem tazminatının yerine geçecek endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun" diye ekledi.

        2025 ASGARİ ÜCRETİ

        Bakan Işıkhan 2025 asgari ücretine yönelik soruya ise "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" yanıtını verdi.

        Işıkhan ayrıca "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, özel hastanelerin fatura ve reçete incelemesinde, yapay zekadan yararlanılacağını da bildirdi.

        Bakan Işıkhan FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne yönelik ise "Alçak örgütün elebaşının devletimize, milletimize, dinimize ihanet ettiğini, verdiği zararları unutmayacağız" dedi.

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