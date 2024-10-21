Yılmaz Erdoğan: İlk kez tanık oluyorum

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Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime 25 Ekim'de girecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat devrimi adına atılan ilk adımda yaşananları konu edinen filmi, galada izleyen ünlüler yorumladı.

• YILMAZ ERDOĞAN

Atatürk’ün içinde olduğu; güldürüp, ağlattığı ve bu denli empati kurabildiğimiz ilk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum.

• OYA BAŞAR Gençlerin tarihimizde sanatın nasıl zorluklardan geçip bu günlere geldiğimizi öğreneceği çok güzel bir film. • ALİ SUNAL Atatürk ile aynı sahnede, aynı salonda, aynı hayali paylaşmak müthiş bir duyguydu. Filme gelsinler. Cumhuriyet’i bu yıl doya doya bu filmle beraber yaşasınlar. • HADİSE Filmin son sahnesinde ağladım. Atatürk’ün müziğe, sanata, kadına saygısı, sevgisi duruşu o kadar güzel anlatılmış ki içim ısındı. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Atatürk’ümüz ülkemiz için neler yapmış mutlaka gidip izleyin.

• ANIL ACAR (GAZAPİZM) Beni çok motive eden bir film izledim. İmkânsızlıkların, zorlukların, o dönemin ve yoklukların gerçekten hiçbir şeye engel olamayacağını gördüğümüz bir filmdi.

• CEYDA DÜVENCİ Atatürk’ün varlığına her gün teşekkür ettiğimiz, ileri görüşlülüğüne şükrettiğimiz, oyuncuların muhteşem oyunculuklarıyla birlikte seyrettiğimiz harika bir film olmuş.

• ERCAN SAATÇİ Uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Tek kelimeyle şahane.

• PELİN AKİL Bütün herkesin yüreğini verdiği, bize güzel günleri hatırlatan olağanüstü etkileyici bir film. • İBRAHİM SELİ İnanılmaz bir şey seyrettik. "Milli bir gurur" Haberi Görüntüle • İSMAİL DEMİRCİ Hem gözlerim doldu, hem güldüm. Her zaman Ata’mızın o dönemlerini sadece savaş üzerinden anlatılmaması gerektiğini düşünürdüm. Buna yönelik bir film izledim, çok mutlu oldum. • RIZA KOCAOĞLU İnsanı kendine getiren, nefes almamız için umut veren bir film olmuş. • MAHİR İPEK Muhteşem • BERKAY TULUMBACI Gerçekten şimdiye kadar izlediğim dünyanın en güzel şarkısı bu film. Sanat devrimin galası yapıldı Haberi Görüntüle • CAN ULKAY Biz bu Mustafa Kemal’i çok sevdik. Herkeste çok sevecek. Özellikle çocuklar. • BİROL GÜVEN Mutlaka izlenmesi gereken, bir döneme damga vuran gerçek bir hikâye. • KEREM ÖZDOĞAN Biraz aşırı duygulanırım diyordum ama arada kahkahalar da attık. Çok tatlı bir film olmuş. • HAKAN KURTAŞ Kültür devrimine, yenilenmiş hikâyeye ve yenilenmek için yazılmış bu hikâyede olan herkesle gurur duyuyorum. REKLAM

• CİHAN ERCAN İlkeleriyle, vizyonuyla, devrimleriyle Atatürkçülüğü benimsemiş insanlar olarak bizi çok sevindirdiler. İnanılmaz bir film olmuş.