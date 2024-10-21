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        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan: İlk kez tanık oluyorum

        Yılmaz Erdoğan: İlk kez tanık oluyorum

        Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür - sanat devrimi adına atılan ilk adımda yaşananları konu ediniyor. BKM yapımı filmi, galada izleyen ünlüler yorumladı. Yılmaz Erdoğan; "İlk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:53
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        "İlk kez tanık oluyorum"
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        Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', gösterime 25 Ekim'de girecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür sanat devrimi adına atılan ilk adımda yaşananları konu edinen filmi, galada izleyen ünlüler yorumladı.

        • YILMAZ ERDOĞAN

        Atatürk’ün içinde olduğu; güldürüp, ağlattığı ve bu denli empati kurabildiğimiz ilk defa böyle bir duygu durumuna tanık oluyorum.

        • OYA BAŞAR

        Gençlerin tarihimizde sanatın nasıl zorluklardan geçip bu günlere geldiğimizi öğreneceği çok güzel bir film.

        • ALİ SUNAL

        Atatürk ile aynı sahnede, aynı salonda, aynı hayali paylaşmak müthiş bir duyguydu. Filme gelsinler. Cumhuriyet’i bu yıl doya doya bu filmle beraber yaşasınlar.

        • HADİSE

        Filmin son sahnesinde ağladım. Atatürk’ün müziğe, sanata, kadına saygısı, sevgisi duruşu o kadar güzel anlatılmış ki içim ısındı. Buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Atatürk’ümüz ülkemiz için neler yapmış mutlaka gidip izleyin.

        • ANIL ACAR (GAZAPİZM)

        Beni çok motive eden bir film izledim. İmkânsızlıkların, zorlukların, o dönemin ve yoklukların gerçekten hiçbir şeye engel olamayacağını gördüğümüz bir filmdi.

        • CEYDA DÜVENCİ

        Atatürk’ün varlığına her gün teşekkür ettiğimiz, ileri görüşlülüğüne şükrettiğimiz, oyuncuların muhteşem oyunculuklarıyla birlikte seyrettiğimiz harika bir film olmuş.

        • ERCAN SAATÇİ

        Uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biriydi. Tek kelimeyle şahane.

        • PELİN AKİL

        Bütün herkesin yüreğini verdiği, bize güzel günleri hatırlatan olağanüstü etkileyici bir film.

        • İBRAHİM SELİ

        İnanılmaz bir şey seyrettik.

        "Milli bir gurur"
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        • İSMAİL DEMİRCİ

        Hem gözlerim doldu, hem güldüm. Her zaman Ata’mızın o dönemlerini sadece savaş üzerinden anlatılmaması gerektiğini düşünürdüm. Buna yönelik bir film izledim, çok mutlu oldum.

        • RIZA KOCAOĞLU

        İnsanı kendine getiren, nefes almamız için umut veren bir film olmuş.

        • MAHİR İPEK

        Muhteşem

        • BERKAY TULUMBACI

        Gerçekten şimdiye kadar izlediğim dünyanın en güzel şarkısı bu film.

        Sanat devrimin galası yapıldı
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        • CAN ULKAY

        Biz bu Mustafa Kemal’i çok sevdik. Herkeste çok sevecek. Özellikle çocuklar.

        • BİROL GÜVEN

        Mutlaka izlenmesi gereken, bir döneme damga vuran gerçek bir hikâye.

        • KEREM ÖZDOĞAN

        Biraz aşırı duygulanırım diyordum ama arada kahkahalar da attık. Çok tatlı bir film olmuş.

        • HAKAN KURTAŞ

        Kültür devrimine, yenilenmiş hikâyeye ve yenilenmek için yazılmış bu hikâyede olan herkesle gurur duyuyorum.

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        • CİHAN ERCAN

        İlkeleriyle, vizyonuyla, devrimleriyle Atatürkçülüğü benimsemiş insanlar olarak bizi çok sevindirdiler. İnanılmaz bir film olmuş.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #yılmaz erdoğan
        #Atatürk
        #Salih Bademci

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