Muğla'daki orman yangını 4'üncü gününde: Alevler kısmen kontrol altına alındı, yanan alanlar havadan görüntülendi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, elektrik tellerinden kaynaklı çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale, 4'üncü gününde havadan ve karadan devam ediyor. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede yanan alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.
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Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahaleyi sürdürdü.
Yangın gece saatlerinde Kıran Mahallesi'nin Gökova Körfezi'ne bakan sırtlarında etkisini artırdı.
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Menteşe'de devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalenin sonuç verdiğini ve kısmen kontrol altına alındığını belirtti.
Vali Akbıyık, orman kahramanlarının ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ettiğini kaydetti.
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YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yanan alanlar AA tarafından havadan görüntülendi.
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Dron ile çekilen görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü yer alıyor. Görüntülere, yangında hasara uğrayan evler de yansıyor.
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İşçilerin alevlere müdahalesini zorlaştıran arazinin çok engebeli olduğu görülürken, yangının etkili olduğu alanlarda tarım arazileri, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu daha belirgin ortaya çıkıyor.
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