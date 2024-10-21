Beşiktaş-Konyaspoı maçı yazar yorumları

Ali Gültiken (Sabah): Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Bu maçta skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar.