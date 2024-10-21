Beşiktaş-Konyaspoı maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan golleri Immobile ve Rafa Silva kaydetti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında elde ettiği galibiyeti değerlendirdi.
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İbrahim Yıldız (Habertürk): Şurası bir gerçek ki, takımın kalbi hatta motoru Silva. Oyun zekası ve teknik becerisi üst düzey olan Silva takımın her şeyi. Oyunda kaldığı süre içerisinde arkadaşlarını yöneten, oyunu ileri taşıyan isim olarak öne çıktı. Attığı gol dışında takımı bir teknik direktör gibi yönetti saha içerişinde. Bu oyuncu merkezde oynadığı zaman Beşiktaş adına işler tıkırında gidiyor. Ne zaman kenara gelse sorunlar da başlıyor. Konyaspor galibiyeti Beşiktaş’ı yanıltabilir. Haftaya derbi maçları var. Orta sahanın pasif kalışı, forvet oyuncuların son vuruşlardaki gol bulmada düşük yüzdesi ciddi sorun. Hollandalı teknik adam ve analiz ekibi bu konuyu iyi çalışmak zorunda.
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Ali Gültiken (Sabah): Uzun bir maraton ve bu yol üzerinde farklı alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şans alan oyuncuların da bunun farkında olması ve bunu doğru kullanmaları lazım. Beşiktaş, çok pozisyon üreten bir takım. İzleyenleri de taraftarlarını da mutlu ediyor. Bu maçta skor 2 golde kalsa da pozisyon olarak yine çok fazlası sahada vardı. Bu sezon başından beri devam eden bir zenginlik, her hafta da üstüne koyarak devam ediyorlar.
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Ali Ece (Fanatik): Maçta ikinci yarıda özellikle 50- 65 arası Beşiktaş yeteri kadar etkili değildi. Mert Günok olmasa skor açısından da maç çok tehlikeli hale gelebilirdi. Kalan sürede Beşiktaş oyunu tekrar dengeledikten sonra hovardaca harcadığı pozisyonlar ise Lyon ve Galatasaray maçları için kötü sinyal.
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Oğuzhan Genç (Habertürk): Beşiktaş kazanması gereken maçı rahat kazandı. Skor 2-0 olsa da bir o kadarı da kaçtı. Ancak oyun olarak Lyon ve Galatasaray deplasmanlarında daha fazlası şart. Giovanni van Bronckhorst'un sadece 3 değişiklik yapması da dikkat çekici bir durumdu. Yeni bir zorlu periyot başlamışken Mustafa Erhan Hekimoğlu, Salih Uçan ve Can Keleş de son bölümde bile oyuna dahil edilmedi. Özetle Beşiktaş, milli aranın ardından lig ve Avrupa'daki gidişatını doğrudan etkileyebilecek bir haftaya moralli giriş yaptı.
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Güntekin Onay (Hürriyet): Maça solda Semih Kılıçsoy, sağda Ernest Muci ile başlayan Beşiktaş, bu 2 oyuncunun hazırladığı pozisyonlarla skora gitti. Gedson Fernandes’in temposu, Arthur Masuaku’nun soldan oyun kurulmasına desteği, Rafa Silva’nın üstün oyun zekası ve tekniğiyle fark yaratan siyah beyazlılar, maçı çok daha farklı kazanacak fırsatları ikinci yarıda yakalamasına rağmen final paslarında ve son vuruşlardaki beceriksizlik yüzünden büyük bir farkı kaçırdı. Perşembe günü oynanacak Lyon deplasmanı ve ardından Galatasaray derbisi öncesinde bu galibiyet önemli ve değerli.
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Attila Gökçe (Milliyet): Beşiktaş’ın öne geçince yakalanması gibi can sıkan arızalara karşı zaman zaman sıkı savunmayı başarıyla uyguladığını gösterdi. Puan cetveline bakıldığında Beşiktaşlıların zirvede resmen “ortak” statüsünde olduğu anlaşılıyor. Geçen sezonun travmalarına karşı Beşiktaş’ın alıştığı bu statü, lige renk, taraftarlara da heyecan verecektir. Oyunun her iki yönünde (ofansif/defansif) daha çok koşan bir Beşiktaş izledik. Elbette bu koşuların, Lyon ve Galatasaray derbisi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. O zaman son soru: Bu oyun Galatasaray derbisi için yeter mi? Hayır yetmez! Lyon ve Galatasaray deplasmanlarında fazlası gerekir.
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Uğur Meleke (Hürriyet): Vitesi çok yükseltmesine gerek kalmadan kazanan bir Beşiktaş izledik. Beşiktaş’ın bu sezonki kalbi Rafa Silva... Rafa esas rolünde, yani 10 numarada başlayınca sadece kendi performansı değil, etrafındakilerin de verimi artıyor. Gedson önünde Rafa ile daha farklı oynuyor, Semih ve Immobile’nin katkısı artıyor Portekizli virtüözle. Zaten bu sezon Beşiktaş’ın aksadığı maçların ortak özelliği, Rafa’nın kanatta oynadığı günler olması. Lugano’da 3-3 biten maçta, Amsterdam deplasmanında, Antep’te Rafa kanatta başlamış ve Beşiktaş o günlerden galibiyet çıkaramamıştı.