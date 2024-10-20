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        Haberler Gündem İstanbul Barosu seçiminde oy verme işlemi bitti

        İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu oldu

        İstanbul Barosu'nda 11 adayın yarıştığı başkanlık seçiminde oy verme işlemi sona erdi. İstanbul Barosu'nda 161 sandıkta 64 bin 72 seçmen oy kullandı. Seçimi İbrahim Özden Kaboğlu kazandı. Kaboğlu, X hesabından "Değişim kazandı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:47 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:05
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        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
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        Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlığı için 2'si kadın 11 adayın yarıştığı seçimlerde, 161 sandıkta 64 bin 72 üye oy verdi

        Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Baro Başkanlığı için İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak halen görevde olan Av. Filiz Saraç'ın yanı sıra Av. Mert Karagülle, Av. Metin Uraçin, Av. Türkan Kara, Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Av. Ali Gürbüz, Av. Abdulhalim Yılmaz, Av. Hasan Kılıç, Av. Hakan Çatak, Av. Yasin Şen ve Av. Mehmet Turgay Bilge yarıştı. Seçimi İbrahim Özden Kaboğlu kazandı.

        "DEĞİŞİM KAZANDI"

        İstanbul Barosu olarak seçimi kazanan İbrahim Özden Kaboğlu "Değişim kazandı" mesajını paylaştı.

        İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından "İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

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