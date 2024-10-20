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Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlığı için 2'si kadın 11 adayın yarıştığı seçimlerde, 161 sandıkta 64 bin 72 üye oy verdi

Saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. Baro Başkanlığı için İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olarak halen görevde olan Av. Filiz Saraç'ın yanı sıra Av. Mert Karagülle, Av. Metin Uraçin, Av. Türkan Kara, Av. Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, Av. Ali Gürbüz, Av. Abdulhalim Yılmaz, Av. Hasan Kılıç, Av. Hakan Çatak, Av. Yasin Şen ve Av. Mehmet Turgay Bilge yarıştı. Seçimi İbrahim Özden Kaboğlu kazandı.

"DEĞİŞİM KAZANDI" İstanbul Barosu olarak seçimi kazanan İbrahim Özden Kaboğlu "Değişim kazandı" mesajını paylaştı. #DeğişimKazandı

https://t.co/WAGOKXYeia — İbrahim Özden Kaboğlu (@ibrahimkaboglu) October 20, 2024 İMAMOĞLU'NDAN TEBRİK İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından "İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu. İstanbul Barosu seçimlerini kazanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyorum. Hakkın, hukukun, adaletin en büyük talep olduğu bugünlerde faaliyet yürütecek baromuza başarılar diliyorum.@ibrahimkaboglu pic.twitter.com/qKtvyGy959 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 20, 2024