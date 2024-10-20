Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planı içerisinde hayvansal yağlar başta olmak üzere toplam yağ miktarını ve kırmızı et gibi başlıca kolesterol kaynaklarını sınırlandırmak, kolesterolü düşürmeye yardımcı besinleri diyete eklemek bu diyetin temel ilkelerini oluşturur. Bunun yanı sıra çok şiddetli kolesterol yüksekliği olan kişilerde beslenme düzeninin haricinde kolesterol düşürücü ilaçların da kullanımı gerekebilir.