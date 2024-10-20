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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek

        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlık sistemimizi suistimal ederek vatandaşlarımızı ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerimiz her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edilecektir.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 19:06 Güncelleme: 20.10.2024 - 19:48
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da Bakanlığımızın gündemindedir." ifadesini kullandı.

        Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sistemini suistimal ederek vatandaşları ve en değerli varlıkları olan evlatlarını tehdit edenlere göz açtırmamak için süregelen denetimlerin her zamankinden daha sıkı bir şekilde gece-gündüz yapılmaya devam edileceğini vurguladı.

        "YAPISAL REFORMLAR BAKANLIĞIMIZIN GÜNDEMİNDE"

        "Mevcut sağlık hizmetlerimizi hiçbir aksama ve suistimale izin vermeden sürdürürken, Bakanlığımızın denetim ekipleri sadece yenidoğan branşı için değil hastanelerdeki tüm branşların denetlenebilmesi amacıyla tam kapasiteyle sahada olacaktır." ifadesini kullanan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

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        "Mevcut denetleme sisteminin güncellenmesi ve her branştan konusunda uzman hekimler ve akademisyenlerden oluşan komisyonlar oluşturulacaktır. Özel hastanelere ilişkin denetimler aralıksız devam ederken özel sağlık kurumlarına ilişkin yapısal reformlar da bakanlığımızın gündemindedir.

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        Bütün dünyanın takdir ettiği sağlık sistemimizi, kişisel çıkarları ve maddi menfaatleri için lekelemeye çalışanlara göz açtırmayacağız. Afetlerde, salgın hastalıklarda büyük fedakarlıklarla görev yapan sağlık çalışanlarımızın itibarını da bir avuç açgözlü çeteye çiğnetmeyeceğiz."

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