Beşiktaş: 2 - Konyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

Siyah-Beyazlılarda goller 30. dakika Immobile ve 45+2. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ligdeki puanını 20'ye yükseltti. Konyaspor ise 11 puanda kaldı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş derbi mücadelesinde deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Konyaspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek. RAFA SILVA SUSKUNLUĞUNU BOZDU Beşiktaş forması giyen Rafa Silva, Konyaspor karşısında ilk yarının son anlarında fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı. REKLAM Portekizli futbolcu, bu golüyle birlikte ligdeki gol suskunluğuna son verdi. Rafa Silva, ligde son olarak ikinci haftadaki Antalyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VARDI Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Konyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıkları bulunan Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Jean Onana da kadroda yer almadı. SEMİH KILIÇSOY 7 MAÇ SONRA İLK 11'DE BAŞLADI Beşiktaş'ın milli oyuncusu Semih Kılıçsoy, tüm kulvarlarda 7 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak 29 Ağustos'ta İsviçre ekibi Lugano ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşının başlangıç kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu, son 7 maçta ise Van Bronckhorst tarafından ilk 11'de tercih edilmemişti. REKLAM Semih Kılıçsoy, bu müsabakaların 6'sında sonradan oyuna dahil olurken, birinde ise süre bulamamıştı. ALİ ÇAMDALI CEZA NEDENİYLE TRİBÜNDEYDİ Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, cezası nedeniyle Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı. Çamdalı, yeşil-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç men cezasına çaptırılmıştı. CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL TÜRK BAYRAKLARI VE PANKART Tüpraş Stadı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı. REKLAM Müsabakadan önce Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, İstiklal Marşı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı. MAÇTAN DAKİKALAR 22. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti. 23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

REKLAM 30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı. 45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0 Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti. 63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı. 69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti. 90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.