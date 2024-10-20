Musk Trump'ın seçim kampanyası için söz verdi: Günde bir kişiye 1 milyon dolar verecek | Dış Haberler

Musk Trump'ın seçim kampanyası için söz verdi: Günde bir kişiye 1 milyon dolar verecek | Dış Haberler

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Dünyanın en zengin insanı ABD'li milyarder Elon Musk, ABD seçimlerine sayılı günler kala Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı destekleyen dilekçeye imzaya atanlar arasından her gün bir kişiye 1 milyon dolar vereceğini açıkladı.

Musk, bu açıklamasının ardından hiç vakit kaybetmeden seçimlerde kritik öneme sahip Pennsylvania'da düzenlenen seçim mitingine katılan bir kişiye 1 milyon dolarlık çek verdi. Musk'ın bu kampanyasının 5 Kasım'a kadar süreceği ifade edildi.

Musk'ın bu adımı Trump ile Demokrat rakibi Kamala Harris arasındaki sıkı çekişmeli başkanlık yarışını etkilemek için olağanüstü servetini kullanmasının en son örneği oldu.

REKLAM Musk, Harris kazanırsa bunun "son seçim" olacağını ve ABD'nin artık var olmayacağını öne sürdü. Tesla, SpaceX ve X platformunun sahibi Elon Musk, geçtiğimiz aylarda eski ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklediğini açıkça duyurmuştu. Musk, geçtiğimiz günlerde de Trump ile ilk kez bir seçim mitingine katılmıştı.