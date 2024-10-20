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        Haberler Dünya Küba'da ana enerji santralindeki arızanın sürmesi nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz | Dış Haberler

        Küba'da ana enerji santralindeki arızanın sürmesi nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz

        Küba'da ana enerji santrallerinde meydana gelen arızanın henüz tam olarak giderilememesi nedeniyle milyonlarca kişinin hala elektriksiz kaldığı bildirildi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:34
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        • 1

          Yerel basında çıkan habere göre, Matanzas kentindeki Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde 18 Ekim’de meydana gelen arıza, milyonlarca Kübalıyı elektriksiz bıraktı.

        • 2

          Yetkililer, yoğun çabanın ardından başta başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyurdu. Ancak ülkenin yüzde 80’ine hala elektrik verilemiyor ve 30 saatten fazla süredir bazı kentlerde kesinti devam ediyor.

        • 3

          Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nın karanlıkta kaldığı görüldü.

        • 4

          Öte yandan, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in başkanlığında toplanan enerji sektörü yetkilileri, ülke genelindeki elektrik kesintilerini çözmek için değerlendirmelerde bulundu.

        • 5

          Ülkede bitmeyen elektrik kesintileri

          Küba’da enerji santrallerinde yaşanan arızalar nedeniyle elektrik kesintileri sıklıkla yaşanıyor. Basına göre, 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santrallerin yetersiz bakımı nedeniyle bu sorunlar tekrarlanıyor.

        • 6

          Enerji ve Maden Bakanlığına göre, ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor. Küba, ekonomik ambargolar nedeniyle enerji ihtiyacının büyük kısmını Venezuela, Rusya ve Meksika’dan tedarik ediyor.

        • 7

          Küba hükümeti, elektrik kesintilerinin önüne geçmek ve üretim kapasitesini artırmak amacıyla son yıllarda yüzer enerji santralleri kiralamaya başladı.

        • 8

          Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, dün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi giderilene kadar çalışmaların durmaksızın devam edeceğini belirtmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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