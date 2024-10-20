Fenerbahçe'den Samsunspor'un ikinci golüne faul tepkisi!

Fenerbahçeli futbolcular, Samsunspor deplasmanında skorun 2-2'ye gelmesinin ardından golden önce faul yapıldığı itirazlarında bulundu.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci, yenilen golden hemen önce rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve faul bekledi.

"GOL ÖNCESİNDE FAUL VAR"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho mücadele sonrası verdiği röportajda pozisyona tepki gösterdi.

Mourinho, "İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı." ifadelerini kullandı.