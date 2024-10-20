Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        25
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Samsunspor
        SAMS
        19
        Fenerbahçe
        FB
        17
        ikas Eyüpspor
        EYP
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Net Global Sivasspor
        SVS
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Bellona Kayserispor
        KYS
        5
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş

        Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın golleri penaltıdan Ciro Immobile ve Rafa Silva'dan geldi. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 20.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 20.10.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli araya Gaziantep deplasmanındaki şok beraberlikle giren Beşiktaş, yeniden başlayacak zorlu fikstür öncesindeki ilk maçında Konyaspor'u konuk etti. Giovanni van Bronckhorst, Paulista'nın sakatlığında Emirhan Topçu'yu sürerken Rashica'nın yokluğunda ise Muci sağda, Semih Kılıçsoy ise 7 maç sonra soldaydı. Sarı kart sınırındaki Musrati ise hazır olsa da 11'de başlamadı, Ndour ve Gedson'un ortaklığı devam etti.

        Beşiktaş beklendiği gibi oyuna hakim başlasa da skora dönüşmedi. Tıkanma oluşmaya başlarken Rafa Silva çok güzel getirdi, topla buluşan Semih Kılıçsoy soldan bitirici çalımı atıp penaltıyı kazandırdı. Ciro Immobile beyaz noktadan hata yapmadı. İlk yarı biterken de Gedson'un baskısıyla savunmanın panikle attığı ters topu Muci iyi takip etti. Araya girip Rafa Silva'yı bulunca Portekizli yıldız da 7 maçlık suskunluğu bitirdi.

        İkinci yarıda daha kontrollü başlayan Beşiktaş karşısında Konyaspor birkaç fırsat buldu. En tehlikelisinde Mert Günok Kung Fu'yu andıran bir kurtarışla devredeydi. Sonrasında Beşiktaş farka gidecek fırsatları buldu ama Muci, Gedson, Onur ve Ndour fileleri bulamadı.

        Beşiktaş kazanması gereken maçı rahat kazandı. Skor 2-0 olsa da bir o kadarı da kaçtı. Ancak oyun olarak Lyon ve Galatasaray deplasmanlarında daha fazlası şart. 7 maç sonra 11'de başlayan Semih, en son girdiği Eyüpspor maçında olduğu gibi penaltıyla kilidi açan isim oldu. 11'de olmasının Beşiktaş'ın hücumu açısından önemi bir kez daha görüldü. Bu kez sağ kanatta olan Muci ise çalışıp asistini de yaptı ama yakaladığı fırsatlar harcamakta çok cömertti... Bu kadar süre bulmaya başlamışken skor katkısını da artık artırmalı. Giovanni van Bronckhorst'un sadece 3 değişiklik yapması da dikkat çekici bir durumdu. Yeni bir zorlu periyot başlamışken Mustafa Erhan Hekimoğlu, Salih Uçan ve Can Keleş de son bölümde bile oyuna dahil edilmedi. Özetle Beşiktaş, milli aranın ardından lig ve Avrupa'daki gidişatını doğrudan etkileyebilecek bir haftaya moralli giriş yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Küba'nın pek çok bölgesi karanlığa gömüldü
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Habertürk Anasayfa