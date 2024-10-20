Jose Mourinho'dan hakem tepkisi!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi.
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"SADECE REJENERASYON YAPABİLDİK"
"Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar."
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"GOL ÖNCESİNDE FAUL VAR"
"İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var. Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu."
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"BİZ ÖYLE GOL ATINCA VERECEKLER Mİ?"
"Çok şey söyleyebilirim ama söylemiyorum. Şimdiden 7 puan kaybettik. Nasıl, ne şartlarda kaybettik konuşmayacağım. Ligin durumundan memnunsunuz. 7 puan kaybettik. Direkt şampiyonluktaki rakibimize kaybettik. Alabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Bizim stadımızda böyle bir gol attığımız zaman faul mü verilecek, gol mü verilecek, göreceğiz."
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LEVENT MERCAN AÇIKLAMASI
Portekizli teknik adam, "Levent Mercan'ı neden almadınız?" şeklinde gelen sorunun ardından "Türkçe bilmiyorum ama artık oynamayan oyunculara alışıyorum. Siz 'Levent' dediğiniz anda gelecek soruyu anlamıştım. Maçtan önce de 'Neden Kahveci değil de Tadic oynuyor?' sorusu geldi. 2-1 öndeydik ve Samsunspor baskı kuruyordu. Duran toplar, kornerler oluyordu. 1.88 boyundaki Jaden çıkınca, yerine 1.70 boyunda oyuncu koyarsanız başınız belaya girer. Yediğimiz golde sol bekte kimin oynadığından bağımsız yedik. hakem aksiyonu bitirip faul verse, maç bitmişti." cevabını verdi.
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"SİHİRLİ BEYNİM YOK"
"Şu andaki puan tablosuna bakınca direkt rakiplerimizle olan fark 2 puan arttı. Bunun sezon sonuna nasıl etki edeceğini bilemem. Sihirli bir beynim yok. Bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan için savaşacağız. Yanılmıyorsam 1 maçımız eksik, 8 puan gerideyiz, durum bu..."
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"SÜREKLİ AĞLIYORSUNUZ"
Deneyimli teknik adam, "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Şuna şaşırdım; neden İrfan Can Eğribayat oynamıyor, neden Cenk Tosun oynamıyor diye sormanızı beklerdim. Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için. Onun oynamasını istemiyoruz derseniz tamam. Benim için bundan fazla sebep vermek zor. Oyuncularımı kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmalıyım. Bu bu sebepten oynuyor demem doğru değil. Anlıyorum, kültürünüzün bir parçası bu. Cevap vermeye çalışıyorum. Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Kostic neden sol bekte değil dediler, Jayden oynadı, Levent niye oynamadı dediler. Cevap vermesi benim için zor. İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz. En harika oyuncu da kritik hata yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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