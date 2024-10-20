Jose Mourinho'dan hakem tepkisi!

"SÜREKLİ AĞLIYORSUNUZ"

Deneyimli teknik adam, "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Şuna şaşırdım; neden İrfan Can Eğribayat oynamıyor, neden Cenk Tosun oynamıyor diye sormanızı beklerdim. Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için. Onun oynamasını istemiyoruz derseniz tamam. Benim için bundan fazla sebep vermek zor. Oyuncularımı kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmalıyım. Bu bu sebepten oynuyor demem doğru değil. Anlıyorum, kültürünüzün bir parçası bu. Cevap vermeye çalışıyorum. Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Kostic neden sol bekte değil dediler, Jayden oynadı, Levent niye oynamadı dediler. Cevap vermesi benim için zor. İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz. En harika oyuncu da kritik hata yapabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.