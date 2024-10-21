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15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in (83) öldüğü duyuruldu.

FETÖ'NÜN YAYIN ORGANI DUYURDU Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organı Herkul duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

SAĞLIK SORUNLARI VARDI 13 Ekim tarihinde terör örgütü elebaşı Gülen, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden nisan ayında çıkarılarak götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülemişti. Fethullah Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

TERÖR ELEBAŞI GÜLEN KİMDİR? 27 Nisan 1941'de, Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğan, 83 yaşında ABD'nin Pensilvanya kentinde ölen, FETÖ/PYD lideri Fethullah Gülen ile ilgili 28 Şubat sürecinde, dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü örgütlenmesi hakkında bir rapor hazırladı.

1999 YILINDA ABD'YE GİTTİ Rapora göre, Gülen bir örgütün lideriydi ve liderlik ettiği örgütün mensupları Türk emniyet birimlerine sızmaktaydı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu raporu aldıktan 3 gün sonra, 21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. O tarihten itibaren ölümüne kadar Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabasında yaşadı.

2015'TEN BERİ 'KIRMIZI' LİSTEDEYDİ Devlet kurumlarına sızarak, bir diktatörlük yaratma hevesinde olan Gülen, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin de mimarıydı. 28 Ekim 2015 tarihinden beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktaydı.

TÜRKİYE 7 KEZ İADESİNİ İSTEDİ Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yetkilileri, 27 farklı suçlamadan dolayı, ABD'ye resmî olarak 7 kez Fethullah Gülen'in iadesi için talepte bulundu.

45 DAVADA 1 NUMARALI SANIKTI Fethullah Gülen, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmaktaydı. Gülen hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hâlen yargılanmaktadır. ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi? Haberi Görüntüle