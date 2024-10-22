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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da ev yangını: Bedensel engelli adam öldü, eşi yaralandı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da ev yangını: Bedensel engelli adam öldü, eşi yaralandı

        Şanlıurfa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında bedensel engelli yaşlı adam hayatını kaybetti, komşuları tarafından kurtarılan eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 05:33 Güncelleme: 22.10.2024 - 05:33
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        Yaşlı çifti yangın ayırdı: Bedensel engelli adam öldü, eşi yaralandı
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        Şanlıurfa'da bir apartman dairesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli Fethi Kaban (80) hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (74) ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        GECE SAATLERİNDE EVDEN ALEVLER YÜKSELDİ

        DHA'nın haberine göre; yangın, gece saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katında çıktı. Bedensel engelli Fethi ve İslim Kaban'ın evinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Bina sakinleri, evden yükselen duman ve alevleri fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Yangın sırasında sürünerek yardım isteyen İslim Kaban'ı komşuları kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

        KADIN KURTARILDI, BEDENSEL ENGELLİ EŞİ ÖLDÜ

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve içeride mahsur kalan Fethi Kaban'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Kontrol altına alınan yangının ardından içeri giren ekiplerin yaptığı kontrolde, Fethi Kaban’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Fethi Kaban’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı eşi İslim Kaban hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Şanlıurfa
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