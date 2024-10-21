4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun

İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü tefecilik yapan silahlı bir grubun faaliyetlerini tespit etti.

Şüphelilerin, Laleli ve Esenler Giyimkent'teki işyerlerini basarak mağdurları tehdit edip imza aldıkları da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre örgüt liderinin firari olduğu çete, tüm bu yöntemlerle 100 milyon liraya yakın vurgun yaptı.