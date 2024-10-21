Mauro Icardi'nin dönüşü!
Son dönemdeki eleştirileri oklarının hedefinde olan Mauro Icardi, Antalya'da attığı golle 2 alınan galibiyetin mimarı oldu. Özel hayatındaki birçok pürüzü gideren Arjantinli yıldızın odağının yeniden futbola döndüğü aktarılıyor.
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Galatasaray’da son dönemdeki performansı tartışma haline gelen Mauro Icardi, milli maç arasından iki golle döndü.
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Son dönemde fiziksel durumu ve sahada yeterince istekli görünmemesi yönünde eleştiriler yapılan Arjantinli yıldız, Galatasaray’ı Antalya’da galibiyete taşıdı.
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Gol perdesini erkenden ön direk koşusuyla açan tecrübeli futbolcu, 52. dakikada ise ‘ofsayttan nasıl kaçılır’ dersiyle farkı 2’ye çıkardı, rakibin gardını indirdi.
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Özellikle son iki yılda aldığı özel izinler gündem olan Icardi’nin son milli maç arasındaki bir günlük ilave izni ise olumlu etki etti.
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Hayat arkadaşı Wanda Nara ve çocuklarının yanına Arjantin’e giden Icardi, Wanda Nara ile barıştı.
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Özel hayatındaki pürüzleri yoluna koyduktan sonra Türkiye’ye dönen Arjantinli golcünün moralinin yüksek olduğu ve odağının futbola döndüğü belirtiliyor.
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Galatasaray’ın diğer bir yıldız golcüsü Victor Osimhen’le de uyum yakalayan Icardi, takım içinde liderliğini de kabul ettirmiş durumda.