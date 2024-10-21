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        Defne Samyeli ile Gerard Butler New York'ta

        Defne Samyeli, Sedef Gali'nin New York'ta açılan sergisinde dünyaca ünlü İskoç oyuncu Gerard Butler ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 16:15 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:19
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          Defne Samyeli, sanatçı Sedef Gali'nin sergisi için Ney York'a gitti.

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          Sergide; İskoç oyuncu Gerard Butler ile karşılaşan Defne Samyeli, o anı çektirdiği fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

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          Defne Samyeli, hafızalara '300 Spartalı'da canlandırdığı 'Kral Leonidas' karakteriyle kazınan ve birçok ünlü yapımda yer alan Gerard Butler ile samimi pozlar verdi.

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          52 yaşındaki Defne Samyeli, sergi sona erdikten sonra da 55 yaşındaki oyuncu ile sergiden sonra da uzun süre sohbet etti.

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