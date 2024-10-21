Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobilde yangın faciası: 5 ölü
Tekirdağ Ergene'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak iş makinesine arkadan çarpan otomobil yandı. Faciaya dönüşen kazada alevlere teslim olan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre; kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı.
İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ALEV TOPUNDA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Ergene ilçesinde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Yapılan inceleme kazada ölenlerin Cenk Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Yunus ve Deniz Yalnız olduğu belirtildi.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.