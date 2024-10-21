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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da kauçuk fabrikasında büyük yangın! | Son dakika haberleri

        Sakarya'da kauçuk fabrikasında büyük yangın!

        Sakarya Serdivan'da bulunan bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 05:13 Güncelleme: 21.10.2024 - 07:11
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        Kauçuk fabrikasında büyük yangın!
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        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasından alevler yükseldi.

        AA'nın haberine göre; Beşköprü Mahallesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        FABRİKADA ÇIKAN YANGIN 5 İŞ YERİNE SIÇRADI

        Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

        Ekipler, alevlere müdaheleyi yoğun bir şekilde yürütürken, çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi. Yangın nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı.

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        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        "TESELLİMİZ ŞU ANDA BİR CAN KAYBININ OLMADIĞI"

        Alemdar, inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek, 02.14'te gelen ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye intikal ederek yarım saatte yangının büyümesinin önlediğini söyledi.

        Kauçuk fabrikası olduğu için ateşin hızla diğer iş yerlerini sardığını aktaran Alemdar, "Allah'tan bir an önce yayılmasının önlenmiş olması bizi rahatlatıyor. Devam ediyoruz şu anda, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bunların sıçraması şu anda durduruldu. İnşallah burada söndürmeye çalışıyoruz." dedi.

        Alemdar, şu anda 28 araç ve 60 personelle yangına müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "İş yeri sahiplerimiz burada. Hemen soğutma çalışmaları başladıktan sonra da yangın nerede çıktı, nasıl meydana geldi, bir çalışma olacak. Burada daha çok petrol mamulleri olduğu için içeriden bir kıvılcım mıdır, elektrik kaçağı mıdır, içeriden bir yangın mıdır, bununla ilgili arkadaşlarımız incelemeyi yapacaklar. Bu bölge zaten sanayi bölgesi. Sanayide iş yerlerimiz birbirine bitişik olduğu için birinde başlayan yangın, hemen diğerine sıçrama imkanına sahip."

        Burasının ticari bir alan olduğunu aktaran Alemdar, "Buradaki iş yeri sahiplerimiz, mülk sahiplerimizle oturarak buraya kesin çözüm üretmek zorundayız. Tesellimiz şu anda bir can kaybının olmadığı, malı inşallah toparlarız. El birliğiyle burayı yeniden ayağa kaldırırız ama can kaybı olmaz inşallah. Onun için arkadaşlarımız yangının içine dalıp her tarafı araştırıyorlar, inceliyorlar. İnanıyorum ki yangın kısa zaman içerisinde kontrol altına alınacak. Yayılması önlendi, şu anda soğutma, söndürme çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

        Şu anda henüz yaralanan ya da yangından etkilenen birinin olmadığını vurgulayan Alemdar, bunun yaşanmaması için gayret ettiklerini dile getirdi.

        YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatlik yoğun müdahale sonucu alevleri söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #sakarya
        #Serdivan
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