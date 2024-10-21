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Sakarya'nın Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde bir kişinin, Sakarya Nehri yüzeyinde hareketsiz bulunduğuna dair ihbar üzerine, olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

RECEP DEMİR'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU AA'da yer alan habere göre ekiplerce sudan çıkarılan ve yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Recep Demir (68) olduğu tespit edildi. Demir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

BABA İLE OĞLU 5 GÜNDÜR KAYIPTI Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Recep Demir ve oğlu Tevfik Can Demir'den (29) 16 Ekim'den bu yana haber alınamadığı bilgisine ulaştı.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMADI Baba ve oğlu için ailesinin kayıp başvurusunda bulunmadığı ve borçlarının olduğu öğrenildi. Öte yandan Tevfik Can Demir için nehir ve etrafında arama çalışması başlatıldı.