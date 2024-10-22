Berksan gerçek aşkıyla ortaya çıktı
Geçtiğimiz günlerde Berksan'ın adı Reyhan Karaca ile anılmış ancak şarkıcı, aşk iddialarını yalanlamıştı. Berksan, Etiler'de bir senedir birlikte olduğu Kübra isimli sevgilisi ile el ele görüntülendi
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Şarkıcı Berksan'ın meslektaşı Reyhan Karaca ile aşk yaşadığı ve ikilinin bir süredir birlikte olduğu ileri sürülmüştü.
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İDDİALARI YALANLAMIŞTI
İkili hakkında ortaya atılan aşk iddialarının ardından Reyhan Karaca, yaptığı açıklamada; "Aşk insanın ruhunu besleyen çok özel bir duygudur. Doğru kişiyle bunu yaşamak ve sürdürebilmek hayatta insana sunulan en büyük şanstır. Gerçek aşkı bulduğumda elinden tutup, sizlerle paylaşacağımdan şüpheniz olmasın. Hakkımda çıkan asılsız aşk dedikodusu haberlerine itibar etmemenizi rica ediyorum. Aşkla kalın..." ifadelerini kullanarak aşk iddialarını yalanlamıştı.
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GERÇEK AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berksan, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ismi Kübra olduğu öğrenilen sevgilisiyle Etiler'deki bir mekân çıkışında objektiflere yansıdı.
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İkiliye Volga Tamöz ile eşi Gülsen Karatoprak Tamöz eşlik etti.
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Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Berksan, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.
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Ünlü şarkıcı, daha sonra sevgilisi ve arkadaşlarıyla aynı otomobile binip başka bir mekâna geçip eğlencelerine devam etti.
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