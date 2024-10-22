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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2025’te partiler ne kadar hazine yardımı alacak? - İş-Yaşam Haberleri

        2025’te partiler ne kadar hazine yardımı alacak?

        2025 yılı bütçesinin TBMM'ye sunulmasıyla gelecek yıl siyasi partilere yapılacak hazine yardımı da belli oldu. Bu yıl yerel seçim dolayısıyla normalin iki katı hazine yardımı alan beş siyasi partiye gelecek yıl 5 milyar lira hazine yardımı yapılacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 22.10.2024 - 07:13 Güncelleme: 22.10.2024 - 07:13
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        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
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        Bütçenin TBMM’ye sunulmasının ardından siyasi partilere gelecek yıl yapılacak hazine yardımı tutarları da netleşti. Siyasi Partiler Kanunu’na göre, son milletvekili genel seçimlerinde ülke barajını aşan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzere devlet yardımı yapılıyor. Devlet yardımı tutarı, barajı aşan partilerin oy sayılarına göre paylaştırılıyor.

        2023 yılında yapılan milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve sonradan adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) olarak değiştiren Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak hazine yardımı almaya hak kazandı. Ocak ayında AK Parti 2 milyar, CHP 1 milyar 440 milyon, MHP 568 milyon, İYİ Parti 560 milyon, DEM Parti de 498 milyon lira hazine yardımı alacak. Toplam yardım tutarı 5 milyar 68 milyon lira olacak. Hazine yardımı en geç 10 Ocak 2025 tarihine kadar siyasi partilerin hesaplarına yatırılacak.

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        YENİDEN REFAH PARTİSİ KIL PAYI KAYBETTİ

        Seçimde barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılıyor. Yeniden Refah Partisi geçen yıl yapılan milletvekili seçiminde yüzde 2.80’de kaldığı için hazine yardımını 0,20 puan oy farkıyla kaçırdı. YRP’nin oy oranı yüzde 3 olsaydı hazineden gelecek yıl toplam 316 milyon lira yardım alabilecekti.

        İKİ YILDA 11,7 MİLYAR TL YARDIM ALDILAR

        Siyasi partilere hazine yardımı milletvekili genel seçimi yıllarında üç kat, yerel seçim yıllarında da 2 kat olarak yapılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 5 milyar 12 milyon lira, bu yıl da 6 milyar 682 milyon lira hazine yardımı gerçekleştirildi.

        2023 yılında AK Parti 2 milyar 180 milyon, CHP 1 milyar 157 milyon, HDP 599 milyon, MHP 567 milyon, İYİ Parti 509 milyon lira hazine yardımı aldı.

        Bu yıl ise AK Parti 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon, MHP 752 milyon, İYİ Parti 722 milyon, DEM Parti de 658 milyon lira yardım aldı.

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        #siyasi parti
        #Hazine yardımı
        #AK Parti
        #CHP
        #mhp
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