        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i... - Beşiktaş Haberleri

        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde beklediği puanları alamayan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.10.2025 - 09:20 Güncelleme: 26.10.2025 - 09:20
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

          Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

          Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

          Ligde oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 16 puan ve averajla 6. sırada girdi.

          Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor.

        • 2

          BEŞİKTAŞ'TA RAFA SİLVA SAKATLANDI

          Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

          Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde Konyaspor ile oynanan müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcuda, gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildi.

          ün yapılan antrenmana da katılmayan Rafa Silva'nın tedavisine başlanırken, Kasımpaşa mücadelesinde oyuncu formasından uzak kalacak.

          Öte yandan sakatlığını atlatan El Bilal Toure ve Demir Ege Tıknaz, teknik heyetin kararı doğrultusunda müsabaka kadrosunda yer alabilir.

        • 3

          GÖKHAN SAZDAĞI DÖNÜYOR

          Beşiktaş'ta son iki maçta formasından uzak kalan sağ bek Gökhan Sazdağı, görev verilmesi durumunda Kasımpaşa karşılaşmasında formasına kavuşacak.

          Ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde sarı kart cezasından dolayı, Konyaspor erteleme maçında ise statüden dolayı forma giyemeyen 31 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ndan şans bekleyecek.

        • 4

          UDUOKHAI, DERBİ ÖNCESİNDE CEZA SINIRINDA

          Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

          Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında kartla cezalandırılan Uduokhai, Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak derbide Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

        • 5

          BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ 4 MAÇTIR YENEMİYOR

          Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört karşılaşmada galip gelemedi.

          Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı.

          Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etmişti.

        • 6

          İKİ TEKNİK ADAM 10 SENE SONRA YENİDEN RAKİP

          Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde teknik adamlar Sergen Yalçın ile Şota Arveladze, 10 yıl 2 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak.

          Teknik adam olarak daha önce iki kez karşılaşan Sergen Yalçın ve Şota Arveladze'nin ilk randevusu 28 Ara 2014'te gerçekleşti.

          O dönem de Kasımpaşa'yı çalıştıran Gürcü teknik adam ile Sivasspor'un başındaki Sergen Yalçın'ın mücadelesinde 0-0'lık sonuçla kazanan çıkmamıştı.

          Tarihler 24 Eki 2015'i gösterdiğinde bu kez Trabzonspor ile Sivasspor'a konuk olan Şota Arveladze, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

          İki teknik direktör toplam 3 bin 655 gün sonra yeniden kozlarını paylaşacak.

        • 7

          İKİ TAKIM ARASINDAKİ 45. RANDEVU

          Beşiktaş ile Kasımpaşa, maçla Süper Lig'de 45. kez karşı karşıya gelecek.

          Ligde yapılan 44 mücadelede siyah-beyazlıların galibiyetlerde 26-9 üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu müsabakaların 9'u ise beraberlikle sonuçlandı.

          Beşiktaş, rakip fileleri 89 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 53 gol kaydetti.

          Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.

        • 8

          İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

          Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Ndidi, Cengiz, Cerny, Toure, Abraham

