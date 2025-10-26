İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i...

İKİ TEKNİK ADAM 10 SENE SONRA YENİDEN RAKİP

Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde teknik adamlar Sergen Yalçın ile Şota Arveladze, 10 yıl 2 gün sonra yeniden birbirlerine rakip olacak.

Teknik adam olarak daha önce iki kez karşılaşan Sergen Yalçın ve Şota Arveladze'nin ilk randevusu 28 Ara 2014'te gerçekleşti.

O dönem de Kasımpaşa'yı çalıştıran Gürcü teknik adam ile Sivasspor'un başındaki Sergen Yalçın'ın mücadelesinde 0-0'lık sonuçla kazanan çıkmamıştı.

Tarihler 24 Eki 2015'i gösterdiğinde bu kez Trabzonspor ile Sivasspor'a konuk olan Şota Arveladze, maçtan 2-0 galip ayrıldı.

İki teknik direktör toplam 3 bin 655 gün sonra yeniden kozlarını paylaşacak.