        Yüksek tansiyonunuz varsa bu 6 gıdayı hayatınızdan çıkarın! Günlük hayatta fark etmeden tükettiğimiz tansiyon düşmanı gıdalar

        Yüksek tansiyon sadece bir sağlık sorunu değil, yaşam tarzı alışkanlıklarımızın doğrudan yansıması. Her gün tükettiğimiz bazı gıdalar, farkında olmadan tansiyonu yükseltiyor. Uzmanlar, özellikle tuz, şeker ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurguluyor. Peki hangi besinleri hayatınızdan çıkarmalısınız?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:30
        • 1

          Kan basıncınızın yani kanın damar duvarına uyguladığı kuvvetin yüksek olması, kalp ve damar sağlığınız için ciddi bir risk oluşturur. Hipertansiyon olarak bilinen bu durum, zamanla kalp hastalıklarına ve felçlere yol açabilir.

        • 2

          Uzmanlara göre, yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasında beslenme şekli büyük rol oynuyor. Özellikle fazla tuz, şeker ve doymuş yağ içeren gıdalar, tansiyonunuzu farkında olmadan yükseltebilir.

        • 3

          TUZLU GIDALAR

          Yüksek tansiyonun en büyük tetikleyicilerinden biri tuzdur. Vücut fazla sodyumu dengelemek için su tutar ve bu durum kan hacmini artırarak basıncı yükseltir. Günlük tuz tüketimi 1 çay kaşığını (yaklaşık 2.300 mg sodyum) geçmemelidir.

        • 4

          Özellikle hazır gıdalar, işlenmiş etler, pizza, sandviç, çorba ve atıştırmalıklar görünenden çok daha fazla tuz içerir. “Tuzlu altılı” olarak bilinen bu gıdaları azaltmak, tansiyonunuzu düşürmede ilk adımdır.

        • 5

          İŞLENMİŞ ETLER VE DONDURULMUŞ GIDALAR

          Sucuk, salam, sosis gibi şarküteri ürünleri tuzla işlenir ve korunur. Örneğin sadece iki dilim salam yaklaşık 900 mg sodyum içerir. Aynı şekilde dondurulmuş pizzalar da tuz, şeker ve doymuş yağ bakımından oldukça zengindir.

        • 6

          Bir donmuş pepperoni pizza, günlük sodyum limitinin üzerinde yani 3.000 mg’ın üzerinde tuz barındırır. Bunun yerine evde tam buğday hamuruyla hazırlanan, az tuzlu ve bol sebzeli pizzalar tercih edilmelidir.

        • 7

          TURŞU VE KONSERVE ÜRÜNLER

          Turşuların uzun süre dayanması için yüksek miktarda tuz kullanılır. Küçük bir salatalık turşusu bile 450 mg sodyum içerir. Aynı şekilde konserve çorbalar ve domates ürünleri de yüksek tuz oranına sahiptir.

        • 8

          Örneğin bir kutu tavuklu sebze çorbasında 2.000 mg’a yakın sodyum bulunur. Evde taze sebzelerle yapılan çorbalar ve soslar hem daha sağlıklıdır hem de tansiyonu dengelemeye yardımcı olur.

        • 9

          ŞEKERLİ GIDALAR VE YAĞLAR

          Şekerli içecekler, tatlılar ve rafine karbonhidratlar sadece kilo alımına değil, doğrudan kan basıncının artmasına da neden olabilir.

        • 10

          Araştırmalar, şeker tüketiminin azaltılmasının tansiyonu belirgin şekilde düşürdüğünü göstermektedir. Ayrıca, tereyağı, kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri gibi doymuş yağ içeren gıdalar yerine zeytinyağı, fındık, avokado gibi sağlıklı yağ kaynakları önerilir.

        • 11

          ALKOL TÜKETİMİ

          Aşırı alkol tüketimi tansiyonu yükseltir ve kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisini azaltabilir. Alkolü azaltmak sadece kan basıncını değil, kalp ve karaciğer sağlığını da korur.

        • 12

          SAĞLIKLI SEÇİMLER

          Tansiyonu dengelemenin en etkili yolu, meyve, sebze, tam tahıl, balık, kuruyemiş ve baklagil gibi kalp dostu gıdaları sofraya dahil etmektir. Özellikle potasyum açısından zengin besinler, sodyumun olumsuz etkisini azaltarak kan basıncını dengelemeye yardımcı olur.

          Kaynak: Health, Healthline, Medical News Today

