Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Trabzonspor
        TS
        23
        Fenerbahçe
        FB
        22
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Samsunspor
        SAMS
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        17
        Göztepe
        GÖZ
        16
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Rams Başakşehir
        İBFK
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        6
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da gözler Singo'nun durumunda!

        Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi Singo'nun durumu netleşiyor. Sakatlığını atlatma aşamasında olan savunmacının bugünkü idmanda takımla çalışması bekleniyor. Singo'nun maç kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak ilk 11'de oynama ihtimali şu an için düşük.

        Giriş: 30.10.2025 - 11:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray'da Trabzonspor hazırlıkları başladı. Göztepe müsabakasının ardından iki gün izinli olan sarı-kırmızılılar dün topbaşı yaptı.

        • 2

          Sakatlığı bulunan Wilfried Singo bu antrenmanda takımla birlikte çalışmadı; özel program dahilinde idman yaptı.

        • 3

          Davinson Sanchez'in kart cezalısı olduğu dev müsabakada stoperde kimin oynayacağı da merak konusu.

        • 4

          Singo, yaşadığı adale sakatlığına uygulanan tedaviye iyi yanıt verdi. Fildişi Sahilli yıldızın bugünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışacağı öğrenildi.

        • 5

          Okan Buruk ve kurmayları, sağlık heyetiyle de bir araya gelecek; Singo’nun durumu test edilecek. Herhangi bir aksilik olmazsa başarılı savunmacı son taktik provanın tamamında takımla çalışacak.

        • 6

          Singo’nun maç kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak ilk 11’de oynama ihtimali şu an için düşük. Stoperde Abdülkerim Bardakcı’nın yanında Kaan Ayhan’ın oynaması bekleniyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Çin'den nadir toprak elementleri kısıtlamalarına erteleme
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        İznik'te tedirgin eden görüntü!
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Trump ve Şi Güney Kore'de bir araya geldi
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Yayalara hız sınırı geliyor!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Yabancıların derbisi!
        Yabancıların derbisi!
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        'Galata Kulesi'ne beraber çıkan evlenir' mi?
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Nvidia piyasa değeri 5 trilyon doları aşan ilk şirket oldu
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor!
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
        Habertürk Anasayfa