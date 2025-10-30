Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek isteyen ve ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkına sahip olmak isteyenlerin başvurduğu 'Green Card' çekilişleri bu sene gecikti. Her yıl Ekim ayının başında başlayan ABD'nin Çeşitlilik Vizesi (DV) yani Green Card için başvurular Ekim ayının sonuna gelmemize rağmen halen başlamadı. Dünya genelinde milyonlarca kişinin başvurduğu Green Card çekilişinde yaşanan gecikme, merak ve belirsizlik yarattı.

Normalde ABD mali yılının başlangıcıyla (Ekim ayında) aynı dönemde açılan kayıt süreci, bu kez planlanan tarihte başlamadı. Bu gecikmenin nedenine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Habertürk'ün sorusunu yanıtladı.

REKLAM advertisement1

"HÜKÜMET DEMOKRATLAR YÜZÜNDEN KAPALI" VURGUSU

ABD'de federal hükümet, Ekim ayı başında Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kapandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında öncelikle yanıtların geç verildiğini vurguladı ve bunun sebebini 'Hükümetin Demokratlardan yüzünden kapatılması' olarak gösterdi.

"BU YIL BAŞVURU SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK"

Ancak Bakanlık, başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin net bir yanıt vermedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Habertürk'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

REKLAM "Çeşitlilik Vizesi (DV) programı (yani Green Card) kanunla oluşturulmuştur ve Dışişleri Bakanlığı, kanunun gerektirdiği şekilde programı uygulamaya devam edecektir. Bu yıl, DV başvuru sürecinde değişiklikler olacaktır. Kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları web sitemizden (travel.state.gov) duyuracağız." Adım Adım Green Card 1. Green Card Nedir ve Kimler Başvurabilir? Green Card, ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkı veren karttır. DV programı, göçmenlik oranı düşük ülkelerden gelen başvuru sahiplerine yönelik. Başvuru şartları arasında genellikle en az lise mezuniyeti veya eşdeğer eğitim ya da belirli iş deneyimi gibi kriterler yer alıyor ve her yıl yaklaşık 55 bin kişiye Green Card veriliyor. 2. Başvuru ve Kayıt Süreci Ekim ayının ilk haftası başlayan kayıtlar bu sene gecikti. Kesin tarih ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bu sene 1 dolar kayıt ücreti getirildi. Bu ücret, başvuru yapmak için zorunlu olacak ve geri ödenmeyecek. 3. Başvuruda Önemli Noktalar Kayıt başvurusu yalnızca ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden yapılıyor. Kişisel bilgiler ve fotoğraf, istenen kimlik bilgileri, adresler, eğitim durumu vb. gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor. Bir önemli nokta da fotoğraf: boyut, arka plan, yüz görünürlüğü gibi koşullar resmi şartlara uygun olmalı. Başvuru tamamlandığında verilen doğrulama numarasının saklanması gerekiyor, çünkü seçilme durumuna bu numara ile bakılıyor. 4. Seçilme, Vize Başvurusu ve Sonrası Başvurular arasından kurayla seçilen adaylara vizelerin başvuru süreci açılır. Seçilen adaylar ayrı bir başvuru ücreti ve işlem süreci ile vize başvurusunda bulunurlar. Belgelerin doğruluğu, sağlık kontrolleri, adli sicil vb. kontroller yapılır. 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor. 1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor. 2017'DE DE BENZER BİR GECİKME YAŞANMIŞTI Diğer yandan benzer bir gecikme geçmişte de yaşanmıştı. 2017 yılında meydana gelen teknik bir hata nedeniyle, 3–10 Ekim tarihleri arasında yapılan tüm başvurular geçersiz sayılmış ve yeni bir kayıt dönemi 18 Ekim 2017'de yeniden başlatılmıştı. TRUMP YÖNETİMİ PASAPORT KURALINI GETİRMEK İSTEDİ Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak.