Sakarya'da yürek yakan işçi ölümü, dün saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde meydana geldi.

30 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Yapımı devam eden yol çalışmasında görev yapan Nafız Özkul isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

KURTARMA ÇALIŞMASINDA ZORLUK YAŞANDI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar ve derin yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarını büyük zorlukla yürüttü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özkul’un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.