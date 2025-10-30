Habertürk
Habertürk
        Sakarya haberleri: Yol yapım çalışmasında büyük acı

        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, yol yapım çalışması sırasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi Nafız Özkul hayatını kaybetti. Özkul'un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 08:11 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:56
        30 metrelik ölüm çukuru! Yol yapımında çalışıyordu...
        Sakarya'da yürek yakan işçi ölümü, dün saat 13.30 sıralarında Akyazı ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde meydana geldi.

        30 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

        Yapımı devam eden yol çalışmasında görev yapan Nafız Özkul isimli işçi, henüz belirlenemeyen bir sebeple yaklaşık 30 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

        KURTARMA ÇALIŞMASINDA ZORLUK YAŞANDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Can Arama Kurtarma (CAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar ve derin yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarını büyük zorlukla yürüttü.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Özkul’un cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa