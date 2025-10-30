Kadınlar bunu erkeklerden çok kullanıyor! Ünlem işaretinin cinsiyeti olabilir mi? Yeni araştırma şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu!

“Tanıştığımıza memnun oldum.” mu demeli, yoksa “Tanıştığımıza memnun oldum!!!” mu? Yeni araştırmalar, kadınların yazılı iletişimde ünlem işaretine neden bu kadar bağımlı olduğunu açıklıyor. Cinsiyet rollerinin dili nasıl şekillendirdiğini sizin için derledik!

ÜNLEM İŞARETİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET: SAMİMİ GÖRÜNME ZORUNLULUĞU

Yazılı iletişim çağında kelimeler kadar noktalama işaretleri de kimliğimizin bir parçası hâline geldi. Özellikle ünlem işareti, dijital dünyada hem sıcaklık hem de uyumluluk göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Deneysel Sosyal Psikoloji Dergisi’nde yayımlanacak yeni bir araştırma, bu küçük işaretin kadınlar için düşündüğümüzden çok daha derin bir anlam taşıdığını ortaya koyuyor.

KADINLAR NEDEN ÜÇ KAT DAHA FAZLA KULLANIYOR?

Araştırmaya göre, kadınlar erkeklere kıyasla üç kat daha fazla ünlem işareti kullanıyor. Bunun temel nedeni, kadınların iletişimde “soğuk” ya da “mesafeli” görünmemek için fazladan samimiyet göstermeye yönelmesi. Toplum, kadınlardan sıcakkanlı, uyumlu ve “nazik” bir dil bekliyor. Bu beklenti, farkında olmadan yazı diline de yansıyor.

NÖTR TONUN AGRESİF ALGILANDIĞI DÖNEM Sosyal medyada, mesajlaşmalarda ya da e-postalarda nokta ile biten bir cümle, artık birçok kişi tarafından “sert” veya “mesafeli” olarak yorumlanıyor. Özellikle Z kuşağı, noktanın resmiyetini reddediyor; yerine ünlemlerle duygusal tonu yumuşatmayı tercih ediyor. Böylece “Tanıştığımıza memnun oldum.” ifadesi bile bazen soğuk bulunabiliyor; oysa “Tanıştığımıza memnun oldum!!!” aynı cümleye sıcaklık ve heyecan katıyor. SAMİMİYETİN BEDELİ: AZALAN CİDDİYET Ünlem işareti dostça bir ton yaratsa da, araştırmaya göre bu kişilerin “analitik düşünme” kabiliyetinin daha düşük algılandığı düşünülüyor. Yani bir cümleye fazladan enerji katarken, aynı zamanda otoriteden de kaybediyoruz. Özellikle profesyonel hayatta bu durum, kadınların yazılı iletişimde daha az ciddiye alınmasına yol açabiliyor. FAZLA ÜNLEMİN ETKİSİ AZALIYOR Dil uzmanlarına göre, sürekli ünlem kullanmak bir tür “duygusal enflasyon” yaratıyor. Artık tek bir ünlem dikkat çekmiyor; insanlar fark edilmek için daha fazlasını ekliyor. Böylece samimiyet göstergesi olması gereken bir işaret, zamanla yapay bir zorunluluğa dönüşüyor. NOKTALAMA POLİTİKASI: GÜLÜMSEYEREK YAZMA ZORUNLULUĞU Kadınların iletişimde kendilerini daha sıcak göstermek için “fazla kibar” olmaya zorlandığı bir çağdayız. Bir cümlenin sonunda yer alan ünlem, çoğu zaman bir duygu değil; bir savunma mekanizması. Çünkü aksi hâlde “soğuk”, “kibirli” ya da “zor iletişim kurulabilen biri” olarak damgalanmak işten bile değil.

Kaynak: The Guardian