Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Şansölyesi Merz ile Ankara'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı Ankara'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından bugün de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Şansölyesi Merz'i kabul edecek, heyetler arası görüşme sonrası Merz ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki liderin basın toplantısının ardından resmi yemeğe katılması bekleniyor.

Alman Şansölye dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Merz, "Türkiye ile dış politika ve güvenlik politikalarının yanı sıra göç, enerji ve ticaret alanlarında da özel ve çok yönlü ilişkilerimiz var. Yakın ortaklığımızı daha da genişletmek istiyorum. Bu yüzden Ankara'dayım" ifadelerini kullandı.

Mit der Türkei verbinden uns besondere und vielfältige Beziehungen: in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, aber auch in den Bereichen Migration, Energie und Handel. Unsere enge Partnerschaft will ich weiter ausbauen. Dafür bin ich in Ankara und treffe mich mit @RTErdogan. pic.twitter.com/B4JrnsZ9yi — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 29, 2025

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Türk-Alman ilişkilerinin ele alınacağını, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci ile küresel ve bölgesel konular ve iki ülke arasında işbirliğini güçlendirecek adımların değerlendirileceğini söyledi.

ALMANYA'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille de görüşmelerde, ikili ilişkiler ve dış politika konularının yanı sıra ekonomi, göç ve güvenlik alanlarında daha yakın işbirliği konularının ele alınacağını ifade etti.

Türkiye'nin NATO'da önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Hille, iki ülke arasında göç, enerji ve ticaret alanlarında birçok ortak konu olduğunun altını çizdi. Türk kökenli birçok Alman ve Almanya'da yaşayan birçok Türk aracılığıyla iki ülkenin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu söyleyen Hille, "Bu açıdan bakıldığında, Türkiye, doğal olarak özel bir öneme sahip ve AB'nin özellikle önemli bir komşusu. Ayrıca AB-Türkiye ilişkilerinde daha fazla ilerleme sağlamak için çabalıyoruz ve bildiğiniz gibi şu anda ticaret, göç ve güvenlik alanlarında üst düzey diyaloglar yürütüyoruz." diye konuştu.