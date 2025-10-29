Habertürk
        Galatasaray'da Singo mesaisi!

        Galatasaray'da Singo mesaisi!

        Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına dönerken sağlık ekibi Wilfried Singo'nun müsabakaya yetişmesi için çaba sarf ediyor

        Giriş: 29.10.2025 - 11:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 11:24
        • 1

          Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar başlıyor.

        • 2

          Son olarak Göztepe'yi 3-1'le geçen sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in sarı kart cezası planları alt üst etti.

        • 3

          Bordo-mavili kulüple kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Abdülkerim'in partnerinin kimin olacağı düşünülüyor.

        • 4

          Onuachu'nun eşleşmelerde fiziksel açıdan dezavantaj yaratabilecek olması da teknik heyetin üzerinde durduğu bir konu.

        • 5

          Sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisinde arka adalesinden sakatlanan Wilfried Singo'nun atletizminden faydalanmak istiyor.

        • 6

          Normal şartlarda Ajax deplasmanına yetişmesi planlanan Fildişi Sahilli savunmacının tedaviye iyi yanıt verdiği öğrenildi.

        • 7

          Singo'yu çok fazla riske etmeyi düşünmeyen Cimbom durumunu gün gün takip edecek.

        • 8

          Alternatifler ise Kaan Ayhan ve Mario Lemina...

        • 9
