Galatasaray'da Singo mesaisi!
Galatasaray'da gözler Trabzonspor maçına dönerken sağlık ekibi Wilfried Singo'nun müsabakaya yetişmesi için çaba sarf ediyor
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar başlıyor.
Son olarak Göztepe'yi 3-1'le geçen sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez'in sarı kart cezası planları alt üst etti.
Bordo-mavili kulüple kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da Abdülkerim'in partnerinin kimin olacağı düşünülüyor.
Onuachu'nun eşleşmelerde fiziksel açıdan dezavantaj yaratabilecek olması da teknik heyetin üzerinde durduğu bir konu.
Sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisinde arka adalesinden sakatlanan Wilfried Singo'nun atletizminden faydalanmak istiyor.
Normal şartlarda Ajax deplasmanına yetişmesi planlanan Fildişi Sahilli savunmacının tedaviye iyi yanıt verdiği öğrenildi.
Singo'yu çok fazla riske etmeyi düşünmeyen Cimbom durumunu gün gün takip edecek.
Alternatifler ise Kaan Ayhan ve Mario Lemina...
